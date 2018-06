Ansturm auf Frauensachenflohmarkt in Hergensweiler

„Es war die Hölle los“, so beschreibt Carola Schauss aus Hergensweiler den großen Ansturm in der Leiblachhalle gleich zu Beginn des siebten Frauensachenflohmarkts. Ihr und ihrer Tochter Amelie hat der von den Powerfrauen veranstaltete Markt „riesig Spaß gemacht“ und sie sind wie die meisten anderen Ausstellerinnen auch mit dem Verkauf zufrieden. Es sei einfach schön, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, sagt Schauss. Dass dieser Flohmarkt mit einem ganz besonderen Ambiente nach einem Jahr Pause wieder stattfindet, finden auch die Schwestern Eva Knödler und Elke Schuster einfach gut. Sie waren bisher immer mit einem Stand vertreten. Und stoßen am späten Abend mit einem Cocktail auf den gelungenen Tag an. Bar und Tische in der Halle sind auch kurz vor Torschluss um 23 Uhr noch gut besetzt. Anita Rehm freut sich, dass so viele Leute gekommen sind und dass sie auch bleiben. Petra Eisenbarth von den Powerfrauen sagt: „Unsere Jungen haben die Bar diesmal alleine geschmissen.“ Und hier gab es mächtig was zu tun, waren doch Schnittchen und Cocktails wie „Woman-Power“ sehr gefragt. Unterm Strich sind mit dem Verkauf von Essen und Getränken rund 950 Euro zusammen gekommen. Den Erlös spenden die Powerfrauen wie in den vergangenen Jahren an Hospize und palliative Einrichtungen. (hipp)