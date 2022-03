Amtsblatt in formschönen Abholstationen statt im heimischen Briefkasten

Mit einem ungewöhnlichen Projekt war die Gemeinde Hergensweiler auf die Auszubildenden der Firma Rose Plastic zugekommen. Neue sogenannte Stille Verkäufer wurden gebraucht. Jetzt konnten die fertigen Kästen gemeinsam mit dem Hergensweiler Bürgermeister Wolfgang Strohmaier aufgestellt werden.

Bisher wurde das Amtsblatt, in dem alle wichtigen Infos rund ums Gemeindeleben veröffentlicht werden, von Austrägern an die Haushalte verteilt. Da dies nicht mehr möglich war, suchte die Gemeinde nach einer Alternative. Denn eines stand fest: Das Amtsblatt soll den Hergensweiler Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor zentral zur Verfügung stehen.

Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin überlegte Bürgermeister Strohmaier, wie es gelingen könnte, noch mehr Stille Verkäufer für das Amtsblatt in Hergensweiler aufzustellen. So kam die Idee auf, die Auszubildenden der Firma Rose Plastic mit ins Boot zu holen. Das weltweit tätige Unternehmen hat seit Mitte der 70er Jahre seinen Stammsitz in Hergensweiler.

Die jungen Leute nahmen die Herausforderung gerne an. Die Form des Stillen Verkäufers war schnell klar – als Inspiration diente hier der gute alte Briefkasten. Während die gewerblichen Auszubildenden für die technischen Zeichnungen und die Fertigung der Kästen zuständig waren, kümmerten sich die kaufmännischen um die Kommunikation zwischen allen Beteiligten.

Mittlerweile haben die neuen, aus Edelstahl gefertigten Kästen an fünf Standorten in Hergensweiler ihren Platz gefunden. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier freut sich über das gelungene Projekt. „Die Stillen Verkäufer gefallen mir sehr gut. Sie zeichnen sich neben ihrer Funktionalität auch durch eine sehr schöne und bestechende Eleganz aus.“ Strohmaier dankte nicht nur den Azubis, sondern auch den Ausbilderinnen und Ausbildern sowie der Geschäftsleitung von Rose Plastic für die Zusammenarbeit bei diesem Projekt.