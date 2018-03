Alls-sell-gmacht-Markt lädt zum Bummeln ein

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm der zehnte Alls-sell-gmacht-Markt der Hergensweilerer Powerfrauen. Ein Markt, der die Besucher von nah und fern in Scharen anzieht. Wer einmal hier war, kommt immer wieder. Gibt es doch jedes Mal Neues und natürlich durch die Bank Selbstgemachtes zu bestaunen. 40 Aussteller werden am Samstag, 10. März, in und um die Leiblachhalle ihre Schätze feilbieten. Drei Wochen vor Ostern ist mit Hasen, Hühnern und Ostereiern zu rechnen und mit Dekorativem zum Fest ebenso. Die 40 Ausstellerinnen und Aussteller haben gestrickt, genäht und gefilzt, Holz in Form gebracht und Beton in Kunst gegossen. Gesunde Tees und Kissen, auf denen man gut schläft, finden sich bei den Kräuterfrauen, Hochprozentiges bei den Obstbrennern und Schmackhaftes nicht zuletzt an der reichhaltig bestückten Kuchentheke. Zeit zum Stöbern und zum Kaffeeklatsch ist genug, ist der Markt doch von 13.30 Uhr von 18 Uhr geöffnet.

Powerfrauen spenden Erlös der Deutschen Stammzellspenderdatei Süd

Bei den bisherigen Märkten haben die Powerfrauen die Erlöse aus Kaffee- und Kuchenverkauf an Hospize und Palliativeinrichtungen gespendet. Dieses Mal haben sie sich zu einer besonderen Aktion für Leukämie- und Lymphomerkrankte entschlossen: Der Erlös und Spenden gehen an die Deutsche Stammzellspenderdatei Süd (DSSD) und zeitgleich mit dem Markt findet zwischen 13 und 18 Uhr im Foyer der Grundschule Hergensweiler eine Typisierungsaktion statt. Hier können sich Freiwillige als Stammzellenspender registrieren und typisieren lassen. Helfer der Selbsthilfe-Gruppe Lindau sowie zwei Helfer der DSSD Süd stehen in der Schule bereit, um potentielle Spender aufzuklären und die Speichelprobe zu nehmen. Das nimmt cirka fünf Minuten in Anspruch. Typisieren lassen kann sich jeder Gesunde zwischen 17 und 55 Jahren. Zu beachten ist folgendes: Bitte eine halbe Stunde vorher nichts in den Mund nehmen, nichts essen oder trinken, keinen Kaugummi kauen und nicht rauchen. Die Powerfrauen hoffen, dass sich möglichst viele an der Aktion beteiligen.