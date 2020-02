Von Schwäbische Zeitung

Die Elektrifizierung der Südbahn geht in die nächste Phase: Am Montag, 17. Februar, beginnen in den Bahnhöfen Aulendorf und Ravensburg die ersten Arbeiten zum Bau der Oberleitung. Um im Interesse der Bahnkunden den Zugverkehr tagsüber weiterführen zu können, seien diese Arbeiten in den Nachtstunden außerhalb des Zugverkehrs eingeplant, teilt die Deutsche Bahn mit. „Dabei kommen im Bahnhofsbereich auch Großbaugeräte zum Einsatz, sodass eine zeitweise Beeinträchtigung zum Beispiel durch Lärmentwicklung leider nicht vermieden werden kann“, heißt ...