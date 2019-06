2500 Begeisterte feiern in Woodstockenweiler

Das sechste Woodstockenweiler Festival hat alle Erwartungen übertroffen: alle 2500 Festivalbändel waren ausverkauft. In den frühen Abendstunden mussten sich die Veranstalter sogar aus Vernunftgründen dazu entschließen, den Einlass zu stoppen, obwohl viele noch rein wollten um diese gigantische Party mitzufeiern.

Die Besucher kommen an wie zu Strandurlaub: Sonnenschirme, Decken, Kinder, Oma, Opa… und gute Laune. Durch Wiesen die nach frisch gemähtem Heu duften, „Could you be loved“ von Bob Marley im Ohr, der aus den Lautsprechern klingt, marschieren sie beschwingt zum Festivalgelände. Obwohl das Thermometer in der frühen Nachmittagszeit 35 Grad und mehr anzeigt, füllt sich dieses mit jeder Stunde mehr. Die Veranstalter sorgen in jeder Hinsicht gut für ihre Besucher: für die Straße durch Stockenweiler haben sie Tempo 30 beantragt, das THW wird später, bis der letzte Besucher das Gelände verlassen haben wird, die Straße ausleuchten, und mit einem kostenlosen Busshuttle sorgen sie dafür, dass alle gut zum Festival und wieder nach Hause kommen. Ein Service, der gut angenommen wird und gut ankommt. Damit nicht genug, haben sie Duschen aufgestellt, unter denen sich Kinder und Erwachsene gern erfrischen. Die einen haben eh Badezeug an, die anderen steigen einfach samt Klamotten unter das kühlende Nass. Zum ersten Mal lagern beim Woodstockenweiler Festival Mittelaltergruppen. Am Nachmittag öffnen sie ihr Lager für die Besucher und bieten original mittelalterliche Spiele an oder lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, wie beispielsweise Rita am Spinnrad, oder die Bogenbauer, die den Besuchern zeigen, wie sie die Bogen in alter Handwerkskunst herstellen.

Pures Glück scheint aus ihnen

Matze Kleebusch, einer der drei Urväter des Woodstockenweiler Festivals, und wie alle Jahre Moderator, erzählt in seiner Begrüßung, dass der bis zu diesem Moment jüngste Besucher vier Wochen alt sei, der älteste 96. Die Kinderband Stromausfall eröffnet das Festival mit „Mein Lied“, das Mara Schauss und Moritz Knapp selbst geschrieben haben, und mit „Im Osten“ und „Farben“. Die sieben Kinder plus ihr Coach Michael Faller, die sicherlich aufgeregt sind, stehen souverän auf der Bühne und wandeln ihre Nervosität in ansteckende Freude um. Pures Glück scheint aus ihren Gesichtern. Ihre Lieder haben kluge Texte, und handeln von Heimat, von Mitgefühl, von einer positiven Art miteinander zu leben, und der Bitte, dass wir doch alle unseren Herzen folgen sollen. Es sind dies die Themen, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Festival ziehen und das die Gründerväter des Festivals den „Spirit of Woodstockenweiler“ nennen. Elf Bands sind es, die in flottem Wechsel auf der großen Bühne auftreten, und ein paar davon zusätzlich während der Umbaupausen, die bewundernswert kurz sind, auf der kleinen daneben, der „Highway to Hell“- Bühne, was sich wie ein Wohnzimmerkonzert anfühlt. Wie Adam Wendler aus Ontario, der ganz allein mit Gitarre erst auf der großen und später auf der Wohnzimmerbühne steht. Oder The Magic Mumble Jumble, neun Musiker aus den Niederlanden. Und alle Bands bringen ihre Botschaften mit.

„Wir wollen die Liebe feiern und die Musik“ ruft Don Caramelo von der Band Raggabund der jubelnden Menge zu. Russkaja ruft gleich zur Revolution für die Liebe auf, denn „nicht gegeneinander sondern miteinander reißt man Mauern ein!“ The Magic Mumble Jumble erklären singend, „Zuhause ist dort, wo mein Herz ist, und mein Herz ist mitten unter meinen Freunden“.

Sind wir nicht alle ein bisschen Hippie?

Schon die ersten Bands spielen trotz der nachmittäglichen Hitze vor begeisterten Tänzern – wenn die Musik beginnt stehen viele vor der Bühne und feiern der Reihe nach Casino Blackout, Jancee Pornick Casino, Prinz Grizzley, Shirliey Holmes und Wille and the Bandits. Sobald sich die Musiker verabschieden, suchen sie den Schatten unter den mitgebrachten Sonnenschirmen, die wie bunte Pilze das Festivalgelände schmücken. Die Stimmung ist megaentspannt. Ein großes friedliches Picknick. Als die Sonne langsam hinter dem Hügel versinkt, entern Raggabund die Bühne, und schließlich Russkaja. Vor der Bühne dürften jetzt an die 2000 Leute stehen, die aus lauter Begeisterung völlig ausflippen. Die anderen liegen auf ihren Decken in der Wiese und genießen ruhig. Und als Georgij Alexandrowitsch Makazaria, der Sänger und Entertainer von Russkaja zur „Loverevolution“ aufruft „dreht euch auf irgendeine Seite und umarmt irgendjemanden“, drehen sich alle auf irgendeine Seite und umarmen irgendjemanden… „Sind wir nicht alle ein bisschen Hippie?“ hat Matze Kleebusch irgendwann gefragt – und ja – das schaut jetzt irgendwie schon so aus. Die Stimmung kocht friedlich über.