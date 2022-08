Wohmbrechts Kicker spenden an H.O.P.E.

Eine Spende in Höhe von 1300 Euro haben die Fußballer des TSV Wohmbrechts an die Hilfsorganisation „H.O.P.E.“ überreicht. Das Geld stammt aus der Altpapiersammlung in der Gemeinde Hergatz. Schon bei der Planung sei nach Angaben des Vereins einstimmig klar gewesen, dass die Einnahmen gespendet werden sollen. Insgesamt kamen 6,8 Tonnen Papier zusammen. Der Verein „H.O.P.E. – We help Children“ ist eine ehrenamtliche Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Wangen, die regelmäßig Transporte mit Sachspenden für hilfsbedürftige Kinder in der Ukraine organisiert. Wolfgang Ponto vom Hilfsverein (Zweiter von links) nahm die Spende von Tobias Kiechle, Patrick Geyer, Phillipp Michel und Florian Gsell entgegen. Foto: Maximilian Breyer