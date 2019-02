Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen Kommandant Fabian Schief und Bürgermeister Uwe Giebl rund um das neue Feuerwehrhaus in Maria-Thann rückte der Rückblick bei der Jahresversammlung in den Hintergrund. Zumal 2018 ein Jahr ohne spektakuläre Einsätze war. 18 Mal rückten die Aktiven aus. Unter anderem hatten sie es mit einem brennenden Roller und einem Brand an einem Strommast zu tun.

Erneut gestiegen ist die Zahl der Atemschutzträger, so Atemschutzleiter Daniel Rädler. Sie liegt nun bei 20. Er erinnerte an Anschaffungen wie neue Schutzkleidung und eine Nebelmaschine. Jugendleiterin Tiffany Schief stellte die gemeinsame Nachwuchsarbeit mit den Feuerwehren in Opfenbach und Wohmbrechts vor. 18 Proben fanden statt, zudem nahm der Nachwuchs am schwäbischen Jugendwettbewerb in Lindau teil. Die 24 Jugendfeuerwehrler besichtigten das Löschboot in Lindau und die Rettungsleitstelle in Kempten. Und sie absolvierten eine Übung in Schwarzenberg.

Vereinsvorstand Benjamin Späth erinnerte an die Aktivitäten jenseits von Einsätzen und Proben. Das Bockbierfest sei 2018 „super gelaufen“. Zudem wurden eine Schrott-Sammlung, das 1.Mai-Fest und ein Grillfest auf Schloss Syrgenstein abgehalten. Im Rahmen des Kinderferienprogramms nahmen über 20 Kinder Einblick in die Arbeit der Feuerwehr. Kommandant Schief und Bürgermeister Giebl dankten sechs Feuerwehrlern für 25 beziehungsweise 40 aktive Jahre.

Kreisbrandinspektor Wolfgang Endres bezeichnete die Zahl der Atemschutzgeräteträger als „stark“ und unterstrich: „Die Schutzkleidung ist ein wichtiges Thema.“ Nicht minder wichtig sei es, dass eine Kommune ausreichend Bauplätze für junge Menschen zur Verfügung stelle: „Sonst ziehen sie weg.“ Dann stelle sich die Frage, wer in zehn oder 15 Jahren noch aktiv in der Feuerwehr sei.

Bürgermeister Uwe Giebl machte sich Sorgen um die Tageseinsatzbereitschaft: Denkbar aus seiner Sicht sei eine Ausrückegemeinschaft, wie sie kürzlich die Feuerwehren in Ellhofen und Simmerberg vereinbart haben. Die von Daniel Rädler angesprochene Nebelmaschine sei sinnvoll. Sollte es zu einer Anschaffung kommen, sollte sie gemeinsam von den Wehren in Maria-Thann und Wohmbrechts genutzt werden, so Giebl.