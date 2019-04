Unfall nach Überholmanöver

Glimpflich ist ein Verkehrsunfall zwischen Staudach und Wangen ausgegangen. Am Donnerstagmorgen wollte ein in Richtung Wangen fahrender 52-Jähriger laut Polizei einen vor ihm fahrenden Wagen und einen wiederum davor fahrenden Lkw überholen. Als er sich auf Höhe des vorausfahrenden Pkws befand, setzte auch dessen 22-jähriger Fahrer zum Überholen des Lkw an.

Beide Autos stießen in der Folge mit den Seiten zusammen, konnten jedoch glücklicherweise ohne größere Probleme zum Stehen kommen. An den zwei Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei keiner der beiden Autofahrer.