Unfall mit Leichtverletzter in Hergatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 15.10 Uhr in Hergatz hat sich eine Frau leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Wangener Krankenhaus gebracht werden. Bei der Einfahrt in die B12 war eine 35-jährige Autofahrerin von hinten auf den Pkw einer 55-Jährigen aufgefahren. Der Gesamtsachschaden beträgt 6000 Euro, heißt es im Polizeibericht abschließend.