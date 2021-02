Tödlicher Arbeitsunfall in Hergatz

Auf einer Baustelle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Hergatz, Ortsteil Itzling, ist es am Samstag, gegen 11.55 Uhr, zu einem tödlichen Betriebsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet trug ein 24-Jähriger Arbeiter mit einem Arbeitskollegen einen etwa sieben Meter langen und schweren Holzbalken auf seiner Schulter. Hierbei kam der Geschädigte aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und der Balken fiel ihm auf den Kopf. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Nachdem andere Arbeiter vor Ort, sowie der Bauherr, umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten, wurde der Mann in kritischem Zustand durch den alarmierten Notarzt in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Trotz der intensivmedizinischen Behandlung erlag der junge Mann im Laufe des Abends seinen schweren Verletzungen. Die ersten Ermittlungen am Unfallort wurden durch die Polizeiinspektion Lindenberg sowie den Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Lindau (Bodensee) geführt.