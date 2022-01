Sennereiweg: Anwohner gegen Beleuchtung

Die Gemeinde plant die Sanierung und den Ausbau des Sennereiweg in Hergatz (wir berichteten). Offen ist die Frage, ob die Straße eine Beleuchtung erhalten soll. Manfred Scheuerl wollte jetzt im Gemeinderat wissen, was aus dem Vorschlag einer Befragung der Anwohner geworden sei. Die habe stattgefunden, antwortete ihm Bürgermeister Oliver-Kersten Raab. Dabei habe es „mehr Contra als Pro“ gegeben. Der Gemeinderat müsse das Thema aber noch gesondert diskutieren, da es neben den Anwohnermeinungen noch weitere Gesichtspunkte gäbe. In einer der nächsten Sitzungen solle das Gremium dann entscheiden.