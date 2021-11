Scheuerl kritisiert Hergatzer Bürgermeister beim Mobilfunk

Die Bürgerversammlung in der Turn- und Festhalle in Maria-Thann ist ab 20 Uhr. Es gelten die 3G-Regeln.

Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen findet am Mittwoch, 10. November, eine Bürgerversammlung in Hergatz statt. Beginn ist um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Maria-Thann. Wie schon Ende September steht nur ein Thema auf der Tagesordnung: Mobilfunk. Anlass ist der geplante Ausbau des 5G-Netzes in der Gemeinde. Das Vorgehen des Bürgermeisters hierbei kritisierte jetzt im Gemeinderat Manfred Scheuerl.

Scheuerl bemängelte, dass es 2021 keine weitere Bürgerversammlung zu allgemeinen Themen geben soll. Er wollte von Bürgermeister Oliver-Kersten Raab auch wissen, ob es richtig ist, dass der Referent der ersten Bürgerversammlung zu einer Teilnahme nicht bereit gewesen sei, sollte ein zweiter Referent auftreten. Das bestätigte Raab: Das Landesamt für Umwelt sehe es nicht als seine Aufgabe, Streitgespräche zu führen, sondern zu informieren. Das ist aus Sicht von Raab „professionell und aussagekräftig“ erfolgt. Scheuerl sah das anders: „Wenn einer kommt und keine andere Meinung zulässt“.

Scheuerl wollte auch wissen, ob es nur deshalb jetzt zu einer zweiten Bürgerversammlung zu dem Thema komme, weil die von der Bürgerinitiative beantragte Tagesordnung Ende September nicht eingehalten wurde. Diese Tagesordnung habe grundsätzlich nicht gepasst, entgegnete Raab. Denn: „Da sollte es grundsätzliche Diskussionen geben, die nicht die Gemeinde betrafen.“ Aus Sicht von Scheuerl ist das Vorgehen des Bürgermeisters jedoch „nicht transparent und nicht bürgernah“ und stelle eine „Verschleierung von Dingen“ dar. Raab verteidigte den umstand, dass es keine allgemeine Bürgerversammlung gibt: „Mobilfunk ist ein wichtiges Thema. Das sollten wir priorisiert betrachten“.