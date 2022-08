Reiter spenden 2700 Euro für die Ukraine

Die Reitergruppe Wohmbrechts lädt, gemeinsam mit den benachbarten Reitergruppen, für Sonntag, 21. August, zum traditionellen Wendelinsritt ein. Es wird von Wohmbrechts nach Engelitz geritten. Das kündigt die Reitergruppe in einer Vorschau an.

Doch bevor es soweit ist, freut sich die Reitergruppe über die erfolgreiche Benefizveranstaltung für die Ukraine: Dabei kamen 2700 Euro zusammen, die zur Hälfte an „Deutschland hilft“ auf das Ukrainekonto überwiesen wurden. Die andere Hälfte wurde an Manfred Hämmerle mit seinem „Hilfeverein für die Ukraine“ gespendet. Der Verein will damit ein Stück Elend und Not lindern und seine Solidarität ausdrücken, heißt es in einem Bericht.

Zum Wendelinsritt am Sonntag, 21. August, werden über 60 Reiterinnen und Reiter aus dem Umland erwartet. Der Reiterzug beginnt um 9.15 Uhr und führt von Wohmbrechts nach Engelitz zur Kapelle. Dort wird um 10 Uhr ein Feldgottesdienst von Pfarrer Weber zelebriert. Die Musikkapelle Wohmbrechts umrahmt den Gottesdienst. Nach der Messe findet die Pferdsegnung statt und die Reiterinnen und Reiter reiten geschlossen zurück nach Wohmbrechts. Der Frühschoppen beginnt auf dem Schulhof gegen 11 Uhr. Die Musikkapelle Wohmbrechts spielt zur Unterhaltung auf.