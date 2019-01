Radel-Spendenmarathon steigt am 26. Januar in Maria-Thann

Das Radeln für einen guten Zweck geht in die dritte Runde: Der SV Maria-Thann veranstaltet gemeinsam mit der MTG Wangen, dem TV Eisenharz, dem TSV Ratzenried und dem Sportpalast Wangen am Samstag, 26. Januar, wieder einen Indoor-Cycling-Spendenmarathon. Von 13 bis 19 Uhr können die Teilnehmer in der Turn- und Festhalle Maria-Thann in die Pedale der stationären Trainingsräder treten. Der Erlös geht wie im Vorjahr an die Lebenshilfe Lindenberg, die Lebenshilfe Wangen, die Stiftung Valentina (Wangen) und den Verein „Lichtblick – hilft Familien“. Organisator Dieter Weishäupl vom SV Maria-Thann kann auf bewährte Strukturen und ein eingespieltes Team bauen. 60 Spinning-Räder werden in der Halle aufgebaut. Interessierte können diese stundenweise für fünf Euro pro 60 Minuten buchen. Das heißt: Es gibt insgesamt 360 Startplätze. Mittlerweile sind am Abend noch ein paar Plätze frei. Damit auch eine ordentliche Summe zusammenkommt, sucht das Organisationsteam für jedes Rad nach Firmen und Privatleuten als Sponsoren, die noch einen weiteren Betrag drauflegen.