Polizei stoppt völlig übermüdete Autofahrerin

Die Polizei Lindenberg hat eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die aufgrund vollkommener Übermüdung andere Fahrzeuge gefährdet hatte. Die 78-jährige Frau aus Frankfurt war auf dem Weg nach Kempten, um dort eine Bekannte zu besuchen. Dabei durchquerte sie laut Polizei auch das Westallgäu.

Als sie nach fast zwölfstündiger Fahrt von Wangen in Richtung Wohmbrechts unterwegs war, geriet sie mehrmals auf die Gegenfahrbahn und kollidierte fast mit entgegenkommenden Fahrzeugen. Das fiel einem 36-jährigen Verkehrsteilnehmer auf, der die Seniorin stoppte und die Polizei informierte. Die eintreffende Streife unterband die Weiterfahrt der Seniorin, die sich einsichtig zeigte und in einem Hotel in Wangen unterbringen ließ. Zeugen sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter Telefon 08381/ 9 20 10 bei der Polizei Lindenberg zu melden.