Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Ein 51-jähriger Autofahrer und ein 39-jähriger Motorradfahrer sind am Mittwochnachmittag auf der B 12 von Lindau in Richtung Kempten hintereinander gefahren.

Auf Höhe Hergatz blinkte der Pkw-Fahrer nach links, wie die Polizei mitteilt. Der Motorradfahrer wollte nun rechts an dem Pkw vorbeifahren. In diesem Moment bog der Autofahrer aber nach rechts ab und stieß daraufhin mit dem Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte mit seinem Motorrad und zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu.

Er wurde mit dem Rettungswagen ins Wangener Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Pkw entstand etwa 5000 Euro Schaden, am Motorrad etwa 2000 Euro.