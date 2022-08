Maschinenring Allgäu-Bodensee hält an Doppelspitze fest

So bedankten sie sich bei Johanna Breher aus Weiler, die von 1999 bis 2021 als Betriebshelferin gearbeitet hat. Heuer ausgeschieden ist zudem Manfred Kessenheimer (von 2001 bis 2022 aktiv für den Maschinenring).

Es ist genau ein Jahr her, seit sich der Maschinen- und Betriebshilfsring Lindau (MR) und der Maschinenring Württembergisches Allgäu (MBR) zum Maschinenring Allgäu-Bodensee zusammengeschlossen haben. Eine Fusion, die als länderübergreifender Zusammenschluss nicht nur einzigartig, sondern obendrein auch noch das Beste war, was dem Maschinenring mit seinen 1840 Mitgliedern passieren konnte.

So lautet zumindest das Fazit der Verantwortlichen. Dass sie damit wohl Recht haben, zeigte sich auf der Jahreshauptversammlung.

Doppelspitze bleibt

Weil sich die nur als Übergang gedachte Spitze mit Christoph Lingg, als ehemaliger Vorsitzender MR, und Manfred Oswald, als ehemaliger Vorsitzender des MBR, bewährt hat, beschlossen die Mitglieder, es bei einer Doppelspitze zu belassen.

Genau vor einem Jahr hatte Christoph Lingg eine „coronagerechte Party“ zur Feier der damals beschlossenen Fusion versprochen. Jetzt war es auf der Jahreshauptversammlung soweit. Doch bis sich die Mitglieder die Brotzeit zur Musik schmecken lassen konnten, bekamen sie zu hören, dass der Zusammenschluss tatsächlich ein Grund zum Feiern ist.

„Ich bin sehr froh, dass wir die Zeitenwende erkannt haben“, sagte Manfred Oswald und war überzeugt:

„Wir haben mit der Fusion der Maschinenringe das Richtige zur richtigen Zeit getan.“

Die Zahlen sprächen für sich, nahm der Vorsitzende den Bericht des Geschäftsführers vorweg. Die beiden Maschinenringe hatten ihren Zusammenschluss als Reaktion auf den Strukturwandel beschlossen.

Gemeinschaftlich denken

Jetzt, nachdem die Fusion auch rechtskräftig ist, sei die Organisation bereit, sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen, die durch den Krieg in der Ukraine nicht weniger geworden seien, sagte der Vorsitzende und nannte als Beispiele die Kostensteigerungen für die landwirtschaftlichen Produkte ebenso wie das Rundumthema Energie.

Eine Doppelspitze mit Christoph Ligg (rechts) und Manfred Oswald (links) sowie neun Ausschussmitglieder lenken die Geschicke der Maschinenrings Allgäu-Bodensee. (Foto: Isabel de Placido)

Aber, so versicherte er den Landwirten: „Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Der Maschinenring ist für unsere bäuerlichen Betriebe und unsere Partner stark und verlässlich.“

„Die Fusion war und ist der richtige Weg“, betonte auch Oswalds Vorstandskollege Christoph Lingg und ergänzte: „Dieses Jahr ist das erfolgreichste Jahr unseres Ringes. Wir haben alle Ziele erreicht und die Zahlen stimmen auch.“ Für die nächste Zeit gelte es, in Ruhe zusammenzuwachsen, nichts übers Knie zu brechen und die Arbeitsweisen beider Geschäftsstellen anzugleichen.

Lingg rief seine Kollegen dazu auf, gerade in diesen schwierigen Zeiten gemeinschaftlich zu denken. „Die Landwirtschaft muss in Truppe denken und so nach außen auftreten. Sowohl politisch, gesellschaftlich als auch wirtschaftlich.“

Zudem gelte es mehr denn je die Kosten zu senken, was durch die gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen, wie es der Maschinenring etwa mit der Vermittlung von Maschinen oder Arbeitskräften anbiete, möglich sei. Lingg: „Wer seine Kosten im Griff hat, übersteht solche Zeiten.“

Dass der Maschinenring seine Kosten im Griff hat, zeigte der Bericht des Geschäftsführers. Allein die neue Größe des fusionierten Maschinenrings mit 1800 Mitgliedern, die sich auf ein Gebiet zwischen dem Bodensee und dem Oberallgäu verteilen, nannte Adrian Dillmann eine „Herausforderung“. „Aber“, so betonte auch er, „es ist ein Schritt in die Zukunft“.

Kasse ist gut gefüllt

Im Tagesgeschäft sei die Fusion kaum aufgefallen, das Ergebnis allerdings könne sich sehen lassen. In Zahlen ausgedrückt hat der Ring bei seinem Kernangebot, der Sozialen Betriebshilfe, 35.000 Einsatzstunden geleistet, was mit den Krankenkassen abgerechnet einer Summe von 1,1 Millionen Euro entspricht.

Bei der Wirtschaftlichen Betriebshilfe, also dem klassischen Maschinenringgeschäft, das etwa Bauhilfe, Ernte oder den überbetrieblichen Einsatz von Maschinen umfasst, liegt der Verrechnungswert bei 2,5 Millionen Euro.

Auch die Bilanz der Sammeleinkäufe, beispielsweise von Diesel, Heizöl oder Folien, mit ihrer Verrechnungssumme von über acht Millionen Euro könne sich sehen lassen. Die beiden Töchter des Maschinenrings, unter die Winter-, Grünland- und Hausmeisterdienste oder Transporte fallen, haben zusammen einen Umsatz von 2,2 Millionen Euro.

Und auch die Kasse des fusionierten Maschinenrings ist gut gefüllt. So hat der Verein im vergangenen Jahr einen Gewinn von fast 29.000 Euro gemacht. Darüber hinaus beläuft sich das Eigenkapital auf 355.000 Euro.

Schirmherr ernannt

Den Appell von Lingg, immer offen für Neues zu sein, nahmen sich die Mitglieder zu Herzen als sie zwei Neuerungen zustimmten. Zum einen, dass der Maschinenring mit Landrat Elmar Stegmann jetzt einen Schirmherrn hat. Zum anderen, dass in Zukunft eine Doppelspitze den Verein leiten soll.

Bei den Wahlen bestätigten sie Christoph Lingg (Oberreute) und Manfred Oswald (Kißlegg) als Vorsitzende. Richard Maidel (Isny) bleibt stellvertretender Vorsitzender. Den neunköpfigen Ausschuss bilden: Markus Bernhard (Scheidegg), Markus Ganal (Weißensberg), Daniela Frick (Kißlegg), Clemens Häfele (Bad Wurzach), Christoph Maier (Isny), Markus Rogg (Heimenkirch), Matthias Rogg (Lindau), Dietmar Sohler (Sigmarszell) und Matthias Wacker (Kißlegg).