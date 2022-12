Lkw-Fahrer übersieht Verkehrsinsel ins Wohmbrechts

Am späten Freitagnachmittag der Vorwoche hat sich am Ortsausgang von Wohmbrechts ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann die dortige Verkehrsinsel übersah. Laut Polizei überfuhr der Mann diese mit seinem Lkw-Gespann und beschädigte ein Verkehrsschild. Da dieses durch den Aufprall in die Straße ragte, übersah eine Autofahrerin das Schild ebenfalls, wodurch ihr Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde.

Den Fahrer des Lkw-Gespanns erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.