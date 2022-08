Livemusik drinnen, Fahrradsegnung draußen

Sommerfest in Maria-Thann ohne Open-Air. Die Organisatoren fuhren zweigleisig. Weil das Wetter wechselhaft war, hat die Musikkapelle Maria-Thann am Samstag gleichzeitig draußen und drinnen aufgebaut – und sich am Ende dafür entschieden, bei ihrem Sommerfest die Bands doch nicht auf der Freiluftbühne, sondern in der Turn- und Festhalle auftreten zu lassen. Der guten Stimmung hat das aber keinen Abbruch getan. Die Bühne auf dem Außengelände kam am Sonntag zum Einsatz. Auf ihr zelebrierte Pfarrer Martin Weber den Festgottesdienst mit der traditionellen Fahrradsegnung, die alle Fahrzeuge und alle Verkehrsteilnehmer einschloss. Weber sprach den Segen für alle Reisenden, ob im Beruf oder in der Freizeit. Er bat um Hilfe von oben, damit alle an ihrem Ziel ankommen – sowohl bei ihren Fahrten, als auch im Leben.