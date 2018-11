Aufgrund von Sanierungsarbeiten im Bereich des Bahnübergangs in Hergatz ist die Kreisstraße LI15 am Freitag, 23. November, in der Zeit von 7 bis 16 Uhr voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt laut Landratsamt in beide Fahrtrichtungen über die B12, die B32, den Südring in Wangen und die L320. Die Zufahrt zum Bahnhof Hergatz ist während der Baumaßnahme von der B12 aus kommend über die Bregenzer Straße in Hergatz durchgängig möglich.