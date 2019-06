Kindergarten: Hergatz will Eltern entlasten

Ein großes Thema hat den Gemeinderat Hergatz bei der Versammlung im Wohmbrechtser Pfarrsaal beschäftigt: die Gebühren für den Kindergarten Sankt Gallus. Die Diskussion stand an, weil die bayerische Landesregierung den Gemeinden einen Zuschuss von 100 Euro pro angemeldetem Kind über drei Jahren zukommen lässt. Der Zuschuss wird mit den Gebühren für den Kindergarten verrechnet, sodass es jeder Gemeinde selbst überlassen bleibt, wie viel sie für den laufenden Betrieb verwendet und wie viel sie an die Eltern in Form einer Gebührenneuordnung weitergeben möchte. Ergebnis: In Hergatz sollen die Eltern entlastet werden.

Die Meinungen im Gremium gingen zunächst weit auseinander. Die Vorschläge reichten von „alles an die Eltern weitergeben“ über „halbe-halbe“ bis hin zu „80 Prozent des Geldes verbleiben bei der Gemeinde“. Letzteres vor allem, um den hohen Standard des Kindergartens zu erhalten und die Betreuungsqualität weiterhin zu garantieren, da in den vergangenen drei Jahren ein Defizit beim Unterhalt entstand. So belief sich die Summe 2018 auf ein Minus von 149 000 Euro. Die Gemeinde bezahlte also bei 83 angemeldeten Kindern pro Kind im Kindergarten 1795 Euro dazu.

Ein weiterer Faktor, den die Gemeinderäte ansprachen, war die zu betreuende Zeit. Gäbe es den Nulltarif für den Kindergarten, dann gäbe es möglicherweise eine Anzahl von angemeldeten Kindern für den Ganztagesbetrieb, die dann dennoch die Zeiten nicht nutzen würden. Das aber bedeute für die Gemeinde eine Bereitstellung von Personal, das nicht gebraucht würde. Vorgeschlagen wurde deswegen eine stufenweise Erhöhung der Gebühren, die die Kernzeiten gegenüber den Randzeiten begünstigt.

Nach längerer Diskussion einigte sich der Gemeinderat auf einen vorläufigen Vorschlag: Die Kernzeiten mit vier bis fünf Stunden, die bisher 85 Euro kosteten, werden auf 130 Euro erhöht. Das bedeutet eine Entlastung der Eltern um 55 Euro, da die monatliche Gebühr dann für Kindergarteneltern nur noch bei 30 Euro liegt. Die Gebühren für mehr Betreuungsstunden werden schrittweise um zehn Euro erhöht, sodass die Ganztagesplätze im Verhältnis teurer sind als die Kernzeitplätze.

Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag mit 7:6 Stimmen zu. Da Gemeinderat Christian Renn jedoch für die nächste Sitzung eine erneute Diskussion über die Gebühren beantragte, ist dieser Beschluss noch nicht in Kraft gesetzt. Der neue Antrag beinhaltet, die Kinderkrippe in die Gebührenneuordnung mit einzubeziehen. Die Idee dabei: eine minimale Umshichtung der obigen Kindergartengebühren zugunsten der Kinderkrippe. Renns Antrag wurde mit 8:5 Stimmen angenommen.

So sollen sich die Gebühren ändern:

Für 25 Wochenstunden von bisher 85 Euro auf 130 Euro (minus Zuschuss = 30 Euro)

Für 30 Wochenstunden von bisher 90 Euro auf 140 Euro (minus Zuschuss = 40 Euro)

Für 35 Wochenstunden von 95 Euro auf 150 Euro (minus Zuschuss = 55 Euro)

Für 40 Wochenstunden von 100 Euro auf 160 Euro (minus Zuschuss = 60 Euro)

Für 45 Wochenstunden von 105 Euro auf 170 Euro (minus Zuschuss = 70 Euro)

Für 50 Wochenstunden von 110 Euro auf 180 Euro (minus Zuschuss = 80 Euro)