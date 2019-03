Kellerbrand in Maria-Thann: Wehr schnell vor Ort

In Maria-Thann hat es am Dienstagnachmittag im Keller eines Wohnhauses gebrannt. Dort war Papier in Flammen aufgegangen. Zunächst versuchten die Bewohner, das Feuer selbst zu löschen. Da dies nicht gelang, riefen sie die Feuerwehr.

Vermutlich Funkenflug war für den Kellerbrand verantwortlich. Eine 80-jährige Bewohnerin wollte einen Teil ihres Altpapiers im Ofen verbrennen, den Rest lagerte sie im Wertstoffraum nebenan. Kurze Zeit später geriet laut Polizei auch dieses Papier in Brand und verursachte eine größere Rauchentwicklung im gesamten Wohnhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, ein Bewohner konnte nach kurzer Untersuchung durch den Rettungsdienst wieder in das Haus zurückkehren.