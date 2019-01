Kapelle unterstützt Typisierungsaktion

Die Musikkapelle Wohmbrechts hat einen Teil der Spenden, die sie während ihres Kirchenkonzerts erhalten hatte, an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm weitergegeben. Das teilte Vorsitzende Stephanie Hartmann auf der Generalversammlung des Vereins mit. Zu der Typisierungsaktion vor wenigen Wochen waren auch zahlreiche Musiker gekommen.

In ihrem Bericht erinnerte Hartmann an die Premiere des Summerjam-Open-Airs. Mehrere Hundert Menschen hatten damals die Veranstaltung der Musikkapelle besucht. Im vergangenen Jahr haben die Wohmbrechtser Musiker außerdem lang zwei Tage auf dem Jubiläumsfest der Regio-Gras-Genossenschaft in Hergatz bedient. Die Vereinsmitglieder trafen sich 54 Mal zu Konzerten der Gesamtkapelle, Auftritten in kleineren Besetzungen und organisatorischen Treffen. Insgesamt fanden 48 Gesamtproben statt. Auch die Jugendarbeit funktioniert. Vier junge Musiker sind im vergangenen Jahr aus dem eigenen Nachwuchs in die Musikkapelle gewechselt: Theresa König und Carolin Hölzler (beide Klarinette), Anna Lingg (Querflöte) und Anna Karg (Trompete).