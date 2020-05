Küche in Flammen: Brand in Hergatz ging vermutlich von Mikrowelle aus

Die Küche in einem Mehrfamilienhaus in Hergatz ist am Dienstagabend in Flammen aufgegangen. Dabei ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. In einem dreistündigen Einsatz ist es der Feuerwehr gelungen den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Hauses zu verhindern. Ausgegangen könnte der Brand von einer Mikrowelle sein.

„Eventuell war es ein technischer Effekt“, sagt Einsatzleiter Marco Nägele von der Freiwilligen Feuerwehr in Wohmbrechts auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Das sei aber noch nicht belegt. Sicher sei nur, dass der Brand von der Küche im Bereich der Mikrowelle ausgegangen ist.

Um 23.40 sei der Notruf eingegangen. Zehn Minuten später war Nägele mit rund 60 Mann der Wehren Wohmbrechts, Maria-Thann und Opfenbach vor Ort. Die Einsatzkräfte stießen auf einen Vollbrand in der Küche und eine starke Rauchentwicklung. Die Bewohner des Hauses seien aber alle schon auf der Straße und damit außer Gefahr gewesen.

Trotzdem sei es ein nervenaufreibender Einsatz gewesen. „Man weiß ja nicht, was auf einen zukommt bis man vor Ort ist“, sagt Nägele. „Ob sich noch Menschen in dem Haus befinden.“ Ein Brand in dieser Größenordnung sei für die freiwilligen Helfer eher die Ausnahme.

Beim Dachstuhl war es kurz vor knapp. Einsatzleiter Marco Nägele

Nur schwer konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Die Flammen sind nicht auf das Mehrfamilienhaus übergesprungen. Aber: „Beim Dachstuhl war es kurz vor knapp.“

Der Mieter der Wohnung, der auch den Notrufabgesetzt hat, kam mit einem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wurden der Kripo Lindau/Bodensee übergeben.