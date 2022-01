Initiativgruppe spendet 945 Euro für neue Ampel

Im Hergatzer Ortsteil Schwarzenberg soll es bald eine Fußgängerampel geben (wir berichteten). Die Initiativgruppe, die sich für eine Verbesserung der Verkehrssituation gegründet hatte, hat der Gemeinde hierfür jetzt 945 Euro gespendet. Der Gemeinderat hat beschlossen, diese Spende anzunehmen. Errichtet werden soll die Ampel auf Höhe der bestehenden Bushaltestelle, wie Bürgermeister Oliver-Kersten Raab auf eine entsprechende Frage von Dritter Bürgermeister Heike Kirchmann antwortete. Aktuell gäbe es noch Gespräche mit den Anliegern. Raab geht davon aus, dass die Ampel in diesem Jahr aufgestellt wird. Stephan Fey regte an, vorab ein neues Wärtehäuschen zu errichten. Eine Architektin hatte vor Monaten Entwürfe dafür im Gemeinderat vorgestellt (wir berichteten). Aktuell fehle es der Architektin aber an Kapazitäten, die damals geäußerten Änderungswünsche einzuarbeiten, informierte der Bürgermeister.