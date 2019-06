Hubschrauber statt Kutsche: Brautpaar lässt sich zur Hochzeitsfeier fliegen

Am Samstagmittag vor Pfingsten ist ein weinroter Hubschrauber, ein Robinson R 44, in Maria-Thann auf einer Wiese hinter der Kirche gelandet. Pilot war der gebürtige Scheidegger Kay Jerg, 28 Jahre alt und Inhaber einer Privat-Pilotenlinzenz für Hubschrauber (PPL-H). Sinn und Zweck des Manövers: Seine Schwester Alicia heiratete in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria-Thann. Nach der Trauung flog Jerg seine Schwester und seinen neuen Schwager nach Weiler, wo im Tannenhof die große Feier stattfand. Eine fliegende Hochzeitskutsche also, mit 245 Pferdestärken und rund 240 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit.

Die fliegende Kutsche macht sich auf dem Weg zur Hochzeitsfeier. (Foto: Susi Donner)

Braut Alicia ist 25, Bräutigam Pascal 27 Jahre alt. Die beiden sind seit elf Jahren zusammen – für beide ist es die erste große Liebe. Alicia ist wie ihr Bruder Kay in Scheidegg geboren, Pascal in Lindenberg. Gemeinsam wohnen sie in Lengatz bei Maria-Thann. Nach der Trauung fand am Kirchplatz ein Sektempfang statt, bis Kay Jerg Zeichen zum Aufbruch gab. Alicia wirkte überhaupt nicht aufgeregt. „Vor der Trauung war ich aufgeregt. Jetzt bin ich es nicht mehr“, sagte sie. Was vielleicht daran liegt, dass es für sie bereits der dritte Flug ist, den sie mit ihrem Bruder im Helikopter unternimmt. „Ich fühle mich völlig sicher bei ihm. Es ist toll so einen großen Bruder zu haben“, versicherte sie.

Sicherheit geht immer vor

Die meisten Hochzeitsgäste fuhren gleich los, um rechtzeitig in Weiler zu sein und den Helikopter dort in Empfang nehmen zu können. Pascal trug seine strahlende Ehefrau durch das hohe Gras zum Helikopter, der den Namen der Brautleute trug. Vor dem Einstieg machten sie noch ein paar Fotos und lauschten den Sicherheitshinweisen des Bruders, der mit ernsthaftem Gesicht seinen wertvollen Passagieren das Verhalten bei Gefahr und im Notfall sowie die Kommunikation über Headsets erklärte.

Während der Bräutigam seine Braut samt Hochzeitskleid im kleinen Cockpit verstaute und die Fotografin, die den Flug begleitete, Platz nahm, umrundete Kay den Helikopter aufmerksam. Er prüfte gründlich alle relevanten Teile, obwohl er vor seinem Abflug am Flughafen in Altenrhein bereits alles intensiv gecheckt hatte. Erst dann stieg auch er ein. Denn Sicherheit gehe immer vor.

Das Brautpaar fühlt sich sicher im Cockpit der Robinson R 44: Alicia hat volles Vertrauen zu ihrem Bruder, mit dem sie sich während des Fluges nur mit Headset unterhalten konnten. (Foto: Susi Donner)

Als der Kolbenmotor mit 8,8 Litern Hubraum ansprang, klang es im ersten Moment, als starte ein Rennwagen. Der Pilot ließ die Motoren, den Zweiblatt-Hauptrotor und den Zweiblatt-Heckrotor, im Leerlauf warmlaufen, und arbeitete derweil die Checkliste der Elektronik und Mechanik im Cockpit ab. Inzwischen hatten sich etliche Zaungäste um den Startplatz versammelt.

Schließlich drehten die Rotoren auf Hochtouren, die Freigabe zum Start kam per Funkspruch und der Helikopter hob langsam von der Wiese ab. Er stieg wenige Meter in die Höhe, neigte sich wie zum Abschiedsgruß zu den Zuschauern, drehte ab in Richtung Westen, nahm Höhe und Geschwindigkeit auf. Dann kehrte er in einem großen Bogen nochmal nach Maria-Thann zurück, überflog die Kirche und war schon außer Sichtweite – mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 100 Knoten, was 170 bis 180 Stundenkilometern entspricht.

Das Brautpaar durfte nun einen Rundflug über seine Heimatdörfer Lindenberg und Scheidegg erleben. Und einen Abstecher zum Hochgrat hatte Kay auch versprochen. Eine halbe Stunde später landeten sie sicher in Weiler am Tannenhof. Kay Jerg hob aber gleich wieder ab, um den Hubschrauber nach Altenrhein zurückzubringen und mit dem Auto schnell wieder zur Feier zurückzukehren – um nicht alles zu verpassen.

Intensive Vorbereitung

Was sich hier nach lässigem Abenteuer anhört, hatte mit viel gewissenhafter Vorbereitung zu tun. Kay Jerg ist Bundespolizist und auf dem Weg, für die Bundespolizei als Hubschrauberpilot zu arbeiten. Er ist in Scheidegg aufgewachsen und in Radolfzell und Ludwigshafen stationiert. Als Privatpilot fliegt er für die Helialpin in Altenrhein und macht dort besondere Eventflüge. Den Pilotenschein hat Kay privat gemacht und finanziert. Seine Mutter erzählt, dass er mit fünf Jahren beschlossen hatte, Hubschrauberpilot zu werden. Für seine Privat-Pilotenlizenz für Hubschrauber (PPL-H) waren ein Jahr Theorie und viele Prüfungen notwendig.

Normalerweise dauern Flugvorbereitungen rund eine Stunde. Für den Hochzeitsflug war das deutlich mehr. Unter anderem, weil er zwei Landplätze außerhalb eines Flughafens genehmigen lassen und zuvor selbst genau prüfen musste. Das Luftamt Südbayern und München sowie der Grundstücksbesitzer mussten die Zustimmung geben. Hinzu kam ein detaillierter Flugablaufplan, zu dem neben dem Zeitraum, der Hindernisfreiheit, dem Wetter und den Sicherheitsvorschriften, die geplante Geschwindigkeit und Höhe, die Berechnung des Gesamtgewichtes samt Passagiere, des Schwerpunkts und des Treibstoffs gehörten.

Mit diesem schönen Hubschrauber heben Alica und Pascal Schmale gleich ab zum Hochzeitsflug in den siebten Himmel. Der Pilot ist Kay Jerg, Bruder der Braut. (Foto: Susi Donner)

Außerdem zählte die Berechnung einer Alternativ-Route als Plan B dazu, denn einfach mal rechts ranfahren, weil aus irgendeinem Grund auf der geplanten Route kein Durchkommen ist, geht in der Luft nunmal nicht. Ebenso musste ein Flugplan ATC für die Zollabfertigung erstellt werden, weil die Maschine die EU-Grenze aus der Schweiz und in die Schweiz zweimal passierte. Da gabe es keine Ausnahmen, auch wenn es ein Hochzeitsflug war. „Aber was macht man nicht alles für seine kleine Schwester“, sagte er lachend.