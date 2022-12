Hergatz plant Straßensanierungen

Die Gemeinde Hergatz will anstehende Straßensanierungen längerfristig planen – auch, um fertige Entwürfe in der Schublade zu haben, falls sich andere Projekte verschieben. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Die Gemeinde besitzt ein Straßenkataster, das den jeweiligen Zustand der Straßen ausweist. Doch nicht er allein soll entscheidend sein, in welcher Reihenfolge die Sanierungsarbeiten erfolgen. Vielmehr will die Kommune auch das Verkehrsaufkommen und die damit verbundene Belastung berücksichtigen. Die nächsten anstehenden Projekte sind demnach der Sennereiweg in Hergatz, die Gemeindestraße zwischen Schreckelberg und Itzlings, die Straße zwischen Möllen und Maria-Thann sowie jene von Schreckelberg bis zum Ende der Bebauung. Allerdings beginnt die Gemeinde auch schon mit den Planungen für weitere Sanierungen. Sie stehen in Itzlings, am Höhenweg in Hergatz und im Moosweg in Adelgunz an.