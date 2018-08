Hergatz neu entdecken

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.“ Dieses Sprichwort, angelehnt an Goethes Gedicht „Erinnerung“, hat wohl jeder schon einmal vernommen oder sogar gebraucht. Und warum sollte man die Sommerferien oder den Urlaub nicht auch mal dafür nutzen, seine Heimat besser kennen zu lernen und neu für sich zu entdecken? Wir fragen in den Gemeinden rund um Wangen nach Tipps für Daheimgebliebene. Heute in Hergatz.

Wer sich für barocke Gebäude und Historisches interessiert, der wird in Wohmbrechts, Maria-Thann und Itzlings fündig: In Wohmbrechts befindet sich die Pfarrkirche St. Georg mit ihrem Turm, der aus der Ritterzeit stammt. Auf einem Hügel mitten im Dorf Maria-Thann thront die barocke Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, zu der schon im 16. Jahrhundert Wallfahrten durchgeführt wurden. Die Marienwallfahrtskapelle in Itzlings besitzt eine sehr alte Glocke aus dem Jahr 1436.

Bodensee-Königsseeweg und Käsestraße entdecken

Sportlich wird es auf den verschiedenen Wanderrouten und Radwegen, die durch Hergatz führen. Auf der Allgäuer Käsestraße etwa kann man laut Westallgäu Tourismus in verschiedenen Sennereien echte Handwerkskunst erleben. „Von den Alpen bis zum Bodensee“ ist das Motto, das die Allgäuer Käsestraße prägt. Auf einer Strecke von über 220 km zieht sie sich durch die Natur zwischen Oberstaufen, über Scheidegg und Lindau, vorbei an Hergatz, Wangen und Isny. Laut Tourismusbüro sowohl als Radtour, Wanderung oder mit dem Auto und Motorrad einen Ausflug wert.

Neben der Allgäuer Käsestraße führt auch die erste Etappe des bekannten Bodensee-Königssee-Radweg durch Hergatz. Ebenfalls immer eine Wanderung wert sind laut Westallgäu Tourismus auch die 31 verschiedenen Touren der „Westallgäuer Wasserwege“: Wasserfälle, Flüsse und Seen können rund um Hergatz erkundet werden.

Im Nachbarort Opfenbach gibt es noch eine besondere sportliche Aktivität zu entdecken: Fußball-Golf, dem laut Westallgäu Tourismus Freizeitspaß für Jedermann.