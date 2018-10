„Hergatz liest“ steht wieder an

Mittlerweile im sechsten Jahr will das Projekt „Hergatz liest“ heuer vom 24. Oktober bis 11. November mit vielfältigen Aktionen zum Lesen und zu Gesprächen über Bücher motivieren. Dabei füllen die Lesebegeisterten aus der Gemeinde selber mit ihren ganz unterschiedlichen Beiträgen das Programm.

„Hergatz liest“ habe sich laut Pressemitteilung – obwohl am Anfang etwas belächelt oder hinterfragt – zu einem festen kulturellen Bestandteil in der Gemeinde entwickelt, erklärt der Erste Bürgermeister von Hergatz, Uwe Giebl, der erneut die Schirmherrschaft übernommen hat. Vor allem Kinder sollen mithilfe des Projekts schon früh Bekanntschaft mit Büchern machen: Daher seien die Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche kostenlos, weil es den Organisatoren nach eigenen Angaben wichtig ist, diesen den Zugang zur Welt der Bilder, Wörter, Bücher zu ermöglichen. Für die anderen Veranstaltungen werde ein Unkostenbeitrag erhoben.

Aber auch die großen Leser werden durch die vielfältigen Aktionen wie Lesungen, Ausstellungen und Aufführungen zum Mitmachen aufgefordert und greifen vielleicht deshalb wieder öfter zur Leselektüre, heißt es in dem Flyer. Inspirationen dazu liefert beispielsweise am Samstag, 27. Oktober, um 16 Uhr im Foyer der Grundschule Wohmbrechts die „Märchen und Geschichten aus aller Welt von und mit Menschen aus aller Welt, die in Hergatz leben“. In gemütlichem Ambiente könne man sich hier laut Programm bei einer Tasse Tee von fremdem Sprachen, anderen Kulturen und heimeligen Klängen verzaubern lassen. Oder man horcht bei Kaffee und Zopfbrot am Samstag, 3. November, im Bürgerstüble in Maria-Thann (Dorfplatz) den zeitgenössischen Berichten und der Ausstellung des Heimatvereins Erinnerungen, die die Maria-Thanner Fasnetsrennen von 1912 bis 1960 aufleben lassen. Und bei „Aufgemischt“ am Freitag, 9. November, um 19.30 Uhr in Möllen 3, Maria-Thann stellt die junge Autorin Lisa Mair aus Wangen ihren ersten Roman vor und erzählt, wie sie zum Schreiben gekommen ist, Poetry Slammer lesen zudem eigene Texte, Hörbücher, Buchtrailer, Bilder aus einer Graphic Novel und Rap.