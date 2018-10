„Hergatz liest“: So klingen Märchen in fremden Sprachen

Wie hört sich ein Märchen in einer Sprache an, die uns völlig fremd ist? Die Frage brachten Ulrike Schneider-Membarth und Irmgard Wehle-Woll auf die Idee, einen Erzählnachmittag zu gestalten, bei dem Menschen aus verschiedene Kulturen Märchen zunächst in ihrer eigenen Sprache erzählen, bevor die Texte ins Deutsche übersetzt werden. In die Tat umgesetzt wurde dies nun bei „Hergatz liest“.

„Mit so vielen Menschen habe ich gar nicht gerechnet“, meinte Schneider-Membarth bei ihrer Begrüßung. Und tatsächlich herrschte reges Treiben im Foyer der Grundschule in Wohmbrechts: Jung und alt waren gekommen, um sich Märchen aus aller Welt anzuhören. Es seien inzwischen so viele verschiedene Kulturen wohnhaft in der Gemeinde, dass es an der Zeit sei, diese zusammenzubringen.

Ein ehrlicher Apfeldieb

Den Anfang machten ein Vater und sein Sohn aus Syrien. Die Familie wohnt seit drei Jahren in Hergatz. Auf Arabisch erzählte der 43-jährige Mann ein Märchen. Gespannt hörte das Publikum zu. Obwohl außer den Landsmännern keiner etwas von der Geschichte verstand, herrschte bedächtige Stille. Dass das Märchen schließlich ein gutes Ende nahm, konnte man am Lächeln des Erzählers nur erahnen. Der Sohn übersetzte die Geschichte dann in seinen eigenen Worten auf Deutsch für die Zuhörer. Es handelte von einem Mann, der einen Apfel stahl. Sein schlechtes Gewissen führte ihn zum Besitzer des Apfels, der ihm die Bedingung stellte, seine blinde, taube und stumme Tochter zu heiraten. Damit sollte er den Schaden wieder gut machen. Der Apfeldieb ging darauf ein. Doch die Tochter hatte keine der drei Eigenschaften. Sie konnte sprechen. Jedoch redete sie nicht schlecht über andere. Und sie konnte hören, aber niemals böses Getratsche. Und sie konnte sehen, aber Fehler von Menschen übersehen. Und so bekam der Apfeldieb die schöne Frau, weil er ehrlich war und mit dem Herzen sah.

Eine Frau aus Barcelona erzählte unter anderem noch ein Märchen zunächst auf Spanisch, das sie noch aus ihrer Kindheit kannte. Da sie bereits seit 26 Jahren in Deutschland zu Hause ist, konnte sie ihre Geschichte in perfektem Deutsch übersetzen.

Eine ganze Familie aus dem Iran erzählte in der Sprache, die „Farsi“ heißt, ein Märchen aus ihrer Heimat. Und obwohl die Erzähler erst seit einem halben Jahr in Deutschland sind, konnten sie die Geschichte für die deutschen Zuhörer übersetzen.

In der Pause gab es Tee und Gebäck. Es duftete nach fernen Ländern und exotischen Gewürzen. Aber vor allem wurden Gespräche geführt, die Kultur und Sprache ein Stück näher rücken ließen. Es folgten noch Geschichten aus Russland und Katalonien. Den Abschluss machte ein syrisches Ehepaar. Somit schloss sich der Kreis der multikulturellen und kurzweiligen Veranstaltung. Die Intention, den zugewanderten Menschen aus aller Welt die Gelegenheit zu geben, ihre Heimat näher bringen zu können, ist nach Meinung der Veranstalterinnen gänzlich gelungen.