Gläubige pilgern nach Maria-Thann

Im katholischen Kirchenjahr ist der 15. September der Gedenktag Mariä Schmerzen. Traditionell findet deshalb am zweiten Sonntag des Monats im Dekanat Lindau die Wallfahrt nach Maria-Thann statt. Aus allen Pfarreien und Pfarrgemeinschaften kommen die Gläubigen zu Fuß oder per Rad, um hier gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. So auch diesmal.

Bereits zum 45. Mal machten sich die Wallfahrer von Heimenkirch aus auf den Weg. Ein Novum war, dass der Dekanatsrat Lindau für den Weg „Impulse“ in Form von besinnlichen Texten ausgegeben hatte: „Gott, du hast uns auf den Weg gerufen. Es ist ein Weg, der nicht nur nach Maria-Thann führt, es ist ein Weg, der uns in deine Nähe führt.“ Günther Prinz und Elisabeth Sauter haben sie unterwegs vorgelesen. Rund 40 Wallfahrer folgten bei strahlendem Herbstwetter den Ministranten und dem Kreuz. Gebetet wurde der „Freudenreiche Rosenkranz“, Marienlieder wurden gesungen und es gab immer wieder Zeit zur Meditation oder zum Gespräch mit anderen Gläubigen.

Dekan Thomas Renftle (Weiler-Simmerberg) war sehr bewegt, dass so viele Gläubige sich versammelt hatten. Mit Pfarrer Martin Weber (Pfarreiengemeinschaft Heimenkirch/Opfenbach/Wohmbrechts/Maria-Thann), Pfarrer Antoni Latawiec (Pfarreiengemeinschaft Weißensberg/Hergensweiler), Pater Manoj (Heimenkirch), Pater Matthäus (Lindenberg) und Pater Joby Abraham (Gast aus Rom) feierte er die Heilige Messe.

„Jesus wollte, dass Maria unsere Mutter ist, weil sie immer zu uns steht. Sie liebt uns Menschen mit all unseren Mack0en und Makeln“, sagte Renftle. Es sei gut, wenn man sagen könne, ich liebe meine Mutter, denn sie steht immer zu mir. „Sie macht uns stark und lässt uns nicht fallen“, erklärte Renftle und schloss mit dem Segen: „Maria, Mutter Gottes, breite deinen schützenden Mantel über alle aus.“

Viel Beifall bekamen der Fago-Chor aus Lindenberg und die Mugru aus Scheidegg, die den Gottesdienst gemeinsam musikalisch gestalteten.