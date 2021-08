Generalversammlung der Regiogras eG

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stimmung in der Festhalle in Maria-Thann hatte etwas vom ersten Schultag an einer weiterführenden Schule. Viele neue Gesichter treffen sich zum ersten Mal und sind noch etwas unsicher im Hinblick auf das Kommende. Auch die Abstandsregelung bei der Bestuhlung erinnerte eher an eine Unterrichtsstunde, als an eine Versammlung. Es war die erste Generalversammlung seit der Fusion mit der Futtertrocknung in Geiselharz.

Der Vorstandsvorsitzende Gottfried Sutter aus Weiler konnte gut 60 Mitglieder und Mitarbeiter der Regiogras eG begrüßen. In seinem Bericht erläuterte er, dass neben Corona auch andere Herausforderungen, wie die Bepreisung des CO2, bzw. veränderte Gegebenheiten bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Gerätschaften, sowie die Aufnahme des Trocknungsstandortes Geiselharz wichtige Projekte für die Regiogras im Jahr 2020 war.

In seinem Geschäftsbericht erläuterte der Geschäftsführer Anton Eller die Zahlen genauer. Die gesamte Menge an getrockneter Ware bei Regiogras betrug im vergangenen Jahr 181.190,57 dt. Dabei entfallen knapp 50 % auf das Werk in Hergatz und 50 % auf die Standorte Maierhöfen und Geiselharz.

Die erzeugten Cobs finden zu mehr als der Hälfte wieder den Weg zurück in die Betriebe der Mitglieder und liefern dort einen wichtigen Beitrag zu einer regionalen, gesunden und nachhaltigen Fütterungsstrategie der Tiere. Immer größerer Beliebtheit erfreut sich der Silo-LKW der Genossenschaft, mit dem die getrocknete Ware ausgeliefert wird.

Seit vielen Jahren entwickelt sich das Segment der Pferdecobs zu einem starken Zugpferd im Unternehmen. Die Weissachmühle, ihrerseits ein führendes Unternehmen im Bereich der Pferdefütterung, ist hier ein wichtiger Partner.

Dass sich die Genossenschaft ständig weiterentwickelt, wurde deutlich, als die Entwicklungen und Investitionen der Regiogras eG erläutert wurden. Die Grascobs sind jetzt nach dem Standard des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) und pastus plus zertifiziert. In Geiselharz wurde ein neues Lager gebaut und ein Messgerät zur Proteinmessung angeschafft. Wie ein roter Faden zog sich die Fusion auch durch die Präsentation der Geschäftszahlen. Sondereffekte, die bei der Angleichung der Bilanzierung entstanden sind, machten einen Vorjahresvergleich schwierig.