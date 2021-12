Gemeinderat Hergatz kann weiterhin hybrid tagen

Konsequent wie kein anderes Ratsgremium im Westallgäu hat bislang der Gemeinderat Hergatz auf hybride Sitzungen gesetzt. Monatelang saß Bürgermeister Oliver-Kersten Raab ohne den Gemeinderat in der Turnhalle in Wohmbrechts, während die Ratsmitglieder online zugeschaltet waren. Erst seit November finden wieder Präsenz-Sitzungen statt. Die Möglichkeit, erneut hybrid zu tagen, steht jedoch künftig in der Geschäftsordnung. Diese hat der Gemeinderat nun einstimmig entsprechend geändert. Die bisherigen Hybridsitzungen fanden auf der Grundlage eines allgemeinen Beschlusses statt. Alexander Linke mahnte, eine Mikrofonanlage anzuschaffen, damit bei den Sitzungen in der Halle auch online zugeschaltete Ratsmitglieder und die Besucher der Sitzung in der Halle den Wortbeiträgen folgen können. Dies sei im Haushaltsentwurf 2022 bereits vorgesehen, antwortete ihm der Bürgermeister. Er warb jedoch dafür, dass es entweder Online- oder Präsenz-Sitzungen geben sollte, aber keine Mischform, bei der einige Ratsmitglieder in der Halle, einige aber zuhause teilnehmen. „Das ist die schlimmste Form“, sagte Raab. Denn sie sei technisch besonders anspruchsvoll.