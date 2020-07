Früher Ferienjobber, künftig Geschäftsführer

Michael Rief hat bereits am Haus mitgeholfen, da war er etwa zehn Jahre alt. „Ich wusste sehr früh, dass ich Zimmerer werden will“, sagt der 24-jährige Opfenbacher. Und so kam es dann auch: Überzeugt von einem Ferienjob, begann er seine Lehre bei der Firma Holzbau Schmalzl im Hergatzer Ortsteil Schwarzenberg. Die soll er nun in einigen Jahren schrittweise übernehmen und letztlich die alleinige Inhaber-Nachfolge von Günther Schmalzl antreten.

Der Handwerksbetrieb beschäftigt etwa 20 Mitarbeiter. In Michael Rief sieht Schmalzl großes Potenzial: „Er hat alle Prüfungen mit Bravour bestanden.“ Federführend habe der Zimmerermeister außerdem einige Großprojekte begleitet. Da wäre beispielsweise der Auftrag an der Alten Spinnerei in Wangen, bei der die Firma Grobspanplatten auf einer Fläche so „groß wie ein Fußballfeld“ verbaut hat, wie Rief sagt. Angrenzend an Schmalzls Firmengelände entstanden außerdem einige Wohnhäuser, die der Betrieb gebaut und verkauft hat. Diese und weitere Projekte, unter anderem in Lindau oder Ravensburg, „sind Meilensteine in der Firmengeschichte“, sagt Schmalzl. Rief hat die Aufträge mitbearbeitet, Kunden betreut und Verantwortung übernommen.

Dem Inhaber ist ein gutes Betriebsklima wichtig

Seit Mai 2019 begleitet der junge Zimmerer die Geschäftsführung. „Er hat schon früh gesagt: ’Du kannst mir Arbeit geben, bei der ich Verantwortung übernehme’“, erzählt Schmalzl. „Wichtig ist: Michael wird von allen akzeptiert“, ergänzt der 58-Jährige. Dem Inhaber ist ein gutes Betriebsklima wichtig.

Bis Günther Schmalzl in den Ruhestand geht, dauert es noch einige Jahre. Mit Michael Rief steht bereits früh ein künftiger Inhaber fest. So will Schmalzl die Zukunft des Betriebs sichern und das Vertrauen der Kunden und Mitarbeiter behalten. Die vier Töchter von Günther Schmalzl wollen das Unternehmen nicht übernehmen, sagt der Handwerker: „Die haben alle nicht so den Drang zum Holzbau.“

Traditioneller Holzbaubetrieb mit moderner Ausrichtung

1967 hat Rupert Schmalzl, Vater von Günther Schmalzl, das Unternehmen gegründet. 1987 stieg Günther Schmalzl in die Geschäftsführung ein und wandelte den Betrieb in eine GmbH um. Schmalzl beschreibt sein Unternehmen als traditionellen Holzbaubetrieb mit moderner Ausrichtung. So bauen die Mitarbeiter Dächer und Fassaden, sind als Bauklempner tätig und kümmern sich um Dämm- und Reparaturarbeiten, bei denen sie unterschiedliche Materialien verwenden.

„Luftschlösser gibt es immer“, sagt Schmalzl in Bezug auf Zukunftspläne, wie die mögliche Vergrößerung der Arbeitshalle. Mit Michael Rief habe Günther Schmalzl dafür einen Plan bereits geschmiedet. Die Jugend sei technikverliebt, moderne Geräteausstattung ein Muss. Auch um Arbeitsverhältnisse geht es: Künftig sollen die Mitarbeiter in einigen Räumen W-LAN empfangen können. „Da, wo wir Mittag machen, gibt es dann Internet. Außerdem kann man über das Handy Einbauhilfen anschauen, die einem die Arbeit erleichtern“, sagt Rief.