Feuerwehr Wohmbrechts blickt auf Jahr 2018 zurück

Fast vollzählig waren die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr Wohmbrechts zur Jahreshauptversammlung erschienen. Michael Wagner, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, ließ das kameradschaftliche Jahr der Freiwilligen Feuerwehr Wohmbrechts Revue passieren Zu siben Einästzen wurde sie gerufen.

Das war geprägt von Ausflügen und der regen Beteiligung am Gemeindeleben. Mit Grillfest und Glühweinadvent am Feuerwehrhaus, die beide von nun an jährlich stattfinden sollen, der Teilnahme an weltlichen und kirchlichen Feierlichkeiten, sowie Veranstaltungen der Region, wie etwa dem Blaulichttag in Lindau. „Wir wollen nicht nur als Helfer in der Not wahrgenommen werden, sondern auch als aktiver Verein der Gemeinde“, erklärte der Vereinsvorsitzende.

Sieben Einsätze, davon vier Brandmeldungen und drei technische Hilfeleistungen, hatte die Feuerwehr Wohmbrechts im Jahr 2018. Dies seien, so Kommandant Marco Nägele, alles „kleinere Einsätze“ gewesen. Beispielsweise lösten ein überhitzter Heustock in Wohmbrechts und ein Kellerbrand in Opfenbach Meldungen aus, sowie die Brandmeldeanlage der Mehrzweckhalle in Opfenbach, das war allerdings ein Fehlalarm. Außerdem geriet ein PKW am Bahnübergang in Wohmbrechts in Brand, und wurde schnell und vollständig gelöscht. Die technischen Hilfeleistungen waren Verkehrsunfälle in Hergatz und Wohmbrechts, sowie eine ungewöhnliche Tierrettung im Degermoos: Ein Pferd war im Sumpfgebiet eingesunken. Mit Hilfe von Traktor und Frontlader mit Gurten rettete die Freiwillige Feuerwehr Wohmbrechts das Tier aus seiner misslichen Lage, und es bekam wohlbehalten wieder festen Boden unter seine Hufe.

Fortbildungseifer ist groß

Diese Einsätze machten aber nur einen kleinen Teil der Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Wohmbrechts aus, die aktuell aus 37 Feuerwehrmitgliedern besteht. Davon sieben Gruppenführer, 13 Atemschutzgeräteträger, acht Maschinisten sowie vier Jugendfeuerwehrmitglieder, die unter anderem erfolgreich am Schwäbischen Wettkampf in Lindau teilgenommen haben. Großes Augenmerk wurde (und wird auch im Jahr 2019 wieder) auf die Aus- und Fortbildung gelegt. Zu den zahlreichen Schulungen, Einsatzübungen und Gemeinschaftsübungen kam die Vorbereitung auf das Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“, an dem die Wohmbrechtser Wehr mit zwei Gruppen teilgenommen und am 27. Juli bestanden hat. An Ausrüstungsmaterial wurde 2018 Verkehrssicherungsmaterial, ein Totmannmelder für den Atemschutz, sowie Einsatzkleidung und Helme angeschafft.

Der Ausblick auf 2019 zeigte viel Übungsgeschehen, sowie anstehende Prüfungen und Lehrgänge. So werden Michael Wagner den Lehrgang Gruppenführer in Geretsried und Jugendwartin Lisa Wißelnick die Themen Führerschein und Maschinistenlehrgang absolvieren. Jens Wißelnick übernehme das Amt des Atemschutzleiters von Alois Hartmann, der dennoch Gerätewart bleiben werde. Als neues Mitglied wurde Falk Brücher begrüßt. Nägele dankte seinen Mitstreitern für die viele Zeit und ihr großes Engagement, das sie für die Freiwillige Feuerwehr einbringen „das ist alles nicht selbstverständlich“, sowie der Gemeinde Hergatz für die gute Zusammenarbeit. Bürgermeister Uwe Giebl ging in seinem Grußwort ausführlich auf das Thema „neue Feuerwehrhäuser in Wohmbrechts und Maria Thann“ ein, legte seinen Schwerpunkt aber auf den Dank für den großen ehrenamtlichen Einsatz der Wehr, zum Wohle der Gemeinde.

Begeisterung ist spürbar

Kreisbrandmeister Heribert Mayr lobte das große Interesse und die Begeisterung, die im Feuerwehrverein Wohmbrechts spürbar seien. Was nicht zuletzt an den vielen bestandenen Prüfungen ersichtlich sei. Wenn er den technischen Prüfdienst abnehme, treffe er zudem immer auf eine intakte und gepflegte Ausrüstung. Mayr informierte die Anwesenden über einige Neuerungen im oberen Landkreis. So habe Scheidegg einen Schaumtrainer erhalten, und werde im Laufe des Jahres die einzelnen Wehren trainieren. In Lindenberg, als Atemschutzzentrum des oberen Landkreises, sei ein neuer Gerätewagen Atem- und Strahlenschutz beschafft worden, in Weiler sei eine zusätzliche Drehleiter stationiert worden und Opfenbach habe mit Hilfe von Spenden eine Drohne angeschafft. Einmalig in ganz Bayern sei der hohe Versicherungsschutz, der auf Bitte des Kreisbrandrates Friedhold Schneider abgeschlossen wurde: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Lindau seien zum höchst möglichen Satz abgesichert, wenngleich mit der Hoffnung, dass er nie zum Tragen kommen muss. Möglich sei das weil sich die Gemeinden des Landkreises an den Kosten beteiligen.

Als anstehende Termine nannte er den Blaulichtempfang des Landratsamtes am 26. März, die Floriansmesse in Weiler am 4. Mai, sowie den Schwäbischen Feuerwehrtag am 22. September. Für ihn sei es die letzte Jahreshauptversammlung, die er in seiner Funktion begleite. Gemeinsam mit Kreisbrandrat Friedhold Schneider werde er im Mai dieses Jahres sozusagen in den Ruhestand gehen. „Macht weiter so!“ gab er seinen Wohmbrechtser Feuerwehrkameraden mit auf den Weg.

Stand der Feuerwehrhäuser

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr berichtete Bürgermeister Uwe Giebl über die Fortschritte in Sachen neue Feuerwehrhäuser in Maria Thann und Wohmbrechts.

Die vom Gemeinderat abgesegneten Bauanträge seien im Bauamt „wir gehen aber davon aus, dass mindestens ein Antrag schon auf dem Weg in die Regierung ist.“ Sobald die Baugenehmigung für beide neuen Häuser da sei, würden die Pläne nach der Gefährdungsbeurteilung noch einmal überprüft – und dabei auch der derzeitige Bestand in der anstehenden Jahresprüfung inspiziert.

Die Erstellung der Ausführungspläne sei in erfreulich engem Dialog mit der Kommandantschaft Wohmbrechts geschehen, und erfülle die Erfordernisse der Wehren. Das Ergebnis nannte er den „Wohmbrechtser Standard“, der nun auf beide neuen Feuerwehrhäuser angewandt werde. Das Wohmbrechtser Haus werde auf Grund der Topografie ein wenig teurer werden.

Die Ausschreibungen erfolgen erst, wenn die Genehmigungen erteilt sind. Giebl, nimmt an, dass das spätestens zur Maisitzung des Gemeinderates soweit sei. Die Hoffnung sei, dass im Herbst 2020 Maria Thann, und im Frühjahr 2021 Wohmbrechts bezugsfertig seien.

Das sei allerdings noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Gerade durch die besondere Lage von Hergatz zwischen stark befahrenen Kreis- und Staatsstraßen, werde ein erhöhter Geräte- und Fahrzeugbedarf entstehen. Hier müsse noch abgestimmt werden, welche Fahrzeuge für welchen Standort angeschafft werden müssen.