Familie Kränzle zeigt ihre Dahlien in Maria Thann

Mehr als 200 Dahlien in verschiedenen Formen und Farben blühen mit Astern, Herbstanemonen, Rosen, Engelstrompeten und vielen anderen Schönheiten in Maria-Thann um die Wette, teilt der Gartenbauverein Hergatz mit. Ein buntes Farbenspiel auf über 1000 Quadratmetern erwartet ab 14 Uhr die Besucher von Kränzles Garten am Sonntag, 13. Oktober. Es gibt auch wieder eine kleine Flohmarktecke, heißt es in der Ankündigung weiter. Parkmöglichkeiten befinden sich demnach auf dem Dorfplatz.