Fahrrad am Hergatzer Bahnhof gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Montag zwischen 14.30 und 18 Uhr das Fahrrad einer 31-jährigen Frau gestohlen, wie die Polizei am Sonntag gemeldet hat. Das blau-schwarze Mountainbike wurde demnach in dem Zeitraum von der Geschädigten auf dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Hergatz abgestellt. Das angebrachte Schloss wurde laut Polizei mutmaßlich gewaltsam geöffnet, der Schaden wird auf 870 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Lindenberg unter der Rufnummer 08381 / 92010 erbeten.