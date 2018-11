Erinnerungen an große Fasnets-Rennen in Maria-Thann

Es war gut gefüllt das Bürgerstüble in Maria-Thann. Gefüllt mit plaudernden Menschen, Heiterkeit und vielen Erinnerungen. Eigentlich sollte das Thema dieses Nachmittags „Gaststätten in unserer Gemeinde“ heißen. Über die vergangenen Zeiten der z’Thanner Fasnet zu berichten, sei Thomas Achberger, dem Vorsitzenden des Heimatvereins, wie die „ Jungfrau zum Kind“ gekommen, sagte er in seiner Begrüßung.

Ganz beiläufig habe er Fotos entdeckt, die sein Interesse an diesem Ereignis weckten. Er sei auf immer mehr Bilder von Privatpersonen gestoßen. Zeitzeugen, die von diesem legendären Fasnetsdienstag berichteten, alte Filme und Zeitungsartikel. Schnell war der Vorstand sich einig, dass man im Rahmen von „Hergatz liest“ mit all diesen Informationen einen interessanten Nachmittag gestalten könne.

Die Idee stammt von 1911

Bereits im Jahr 1911 habe ein Bauer der Gemeinde die Idee gehabt, am Faschingsdienstag ein Fasnetsrennen zu veranstalten. Der Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 führte zwar zu leichten Einbrüchen der Veranstaltung, jedoch nie zum vollständigen Stillstand. Gleich nach Ende des Krieges, im Jahr 1918, wurde das Rennen mit voller Kraft wieder aufgenommen. Die Themen enthielten politische oder gesellschaftliche Ereignisse. Es gab das „Wildschweinrennen“, das „Katze-Bole-Rennen oder „Zigeunerrennen“, um nur einige Beispiele zu rennen.

Die Fasnet z’Thann sei mit den Jahren zum weltlichen Feiertag geworden. Aus sämtlichen Gemeinden im Umkreis und am ganzen Westallgäu wären die Menschen nach Maria Thann geströmt. Bis zu 700 Karten seien in guten Zeiten verkauft worden. Das Stück für 50 Pfennig. Dem Sieger winkten zwischen fünf und zehn D-Mark.

Einer, der es wissen muss und zu den Organisatoren gehörte, ist Anton Pfeiffer. Er wusste einiges zu berichten über die Begebenheiten von damals. „Hunderte Besucher warteten um das Rennfeld herum gespannt auf den Startschuss“, berichtete er den Anwesenden. Es gab verschiedene Zonen, die mit Hindernissen versehen waren. In Kisten deponierte Teile mussten genagelt oder genäht werden.

Damals war es um diese Jahreszeit noch richtig kalt und meterhoch lag der Schnee. So seien ihm beim „Wildschweinrennen“ im Jahr 1951 fast die Finger beim Nähen an den Stoff gefroren. Nach der Siegerehrung folgte dann die sogenannte „Schnitzelbank“. Hier wurden lustige und zeitgemäße Begebenheiten aus der Gemeinde zunächst in Versen gesprochen, später dann gesungen.

Im Jahr 1949 übernahm Anton Pfeiffer den Gesang, zu dem die passenden Bilder gezeigt werden. „Es isch schee gwea, die Thanner Fasnet“, schwärmte der Zeitzeuge. Später bewies er, mit traditioneller Kopfbedeckung, sein gesangliches Können noch dem Publikum. Dieses rahmte mit dem Refrain „Jupheidi und Jupheida“ die fröhlichen Verse lautstark ein und man erkannte schnell, dass Anton Pfeiffer noch nichts von seinem Talent verloren hatte.

Jahr für Jahr organisierte der sogenannte Elferclan dieses immer beliebter werdende Event. Doch mit den Jahren wurden diese Herren eben auch nicht jünger. Dies sei der Grund gewesen, dass es mit der Thanner Fasnet langsam auf ein Ende zu ging. Keiner der nächsten Generation wollte diese große Aufgabe übernehmen. Und so wurde die Fasnet z’Thann im Jahre 1963 zur Geschichte.

Im Jahr 1961 fand das vorletzte Rennen statt. In einem Film mit beeindruckenden Bildern aus der damaligen Zeit bekam man Einblicke über die Vorkommnisse. Einige der älteren Zuschauer im Stüble erkannten sich im Fasnetskostüm wieder und so wurden viele Erinnerung wach. Zwar gibt es nur noch wenige, die an diesem Spektakel teilgenommen haben, doch die Überlieferung funktioniert angesichts dieser zahlreichen Dokumente bestens.

Auch Jüngere waren erfreut

So lag an diesem Novembernachmittag ein Hauch von Fasching in der Luft. Und auch die jungen Anwesenden waren sichtlich erfreut angesichts der lebendig dargestellten Geschichte. Auf Schautafeln konnte man noch Bilder betrachten, die die verschiedenen Rennen und das dazu gehörige Jahr dokumentieren. So gab es zum Beispiel im Jahr 1925 das „Hexenrennen“, im Jahr 1930 das Leiterrennen oder 1949 das „Katze-Bole-Rennen“.

Thomas Achberger war sehr zufrieden mit Ergebnis des Nachmittags. Er dankte den Mitgliedern des Heimatvereins nochmal dafür, was hier auf die Beinen gestellt wurde. „Doch um alte Traditionen hochkommen zu lassen, ist keine Mühe zu viel“, so Achberger. Der Duft nach frischgebackenem Zopf und selbst gemachter Marmelade luden während und nach der Veranstaltung noch zum Verweilen ein.