Elmar Vögel wird fester Dirigent in Maria-Thann

Die Musikkapelle Maria-Thann konnte bei ihrer Generalversammlung auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurückblicken. Neben dem Wechsel am Taktstock verabschiedet sich der Verein nach 31 Jahren von ihrem Fähnrich. Außerdem wurden sechs Musiker für 15-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Der Vorsitzende Patrick Bentele begrüßte die anwesenden Musiker und Ehrenmitglieder im Musikraum Maria-Thann. Mit 44 Proben, acht Registerproben, 27 Auftritten und elf weiteren Veranstaltungen können sich die aktuell 65 aktiven Musiker nicht über Langeweile beklagen. Schriftführer German Immler berichtete ausführlich über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Höhepunkte waren der erfreulich gut besuchte Musikball im Februar und das zweitägige Sommerfest im August, sowie ein Ausflug ins Berchtesgadener Land und nach Salzburg. Erstmalig wurde das Jugendvorspiel gemeinsam mit der benachbarten Musikkapelle aus Wohmbrechts veranstaltet. Über eine bestandene Bläserprüfung in Silber (D2) konnten sich Kristin Kiechle und Valentin Sauter freuen.

Am meisten war das Jahr allerdings geprägt von der Suche nach einem neuen Dirigenten. Nachdem Matthias Preising im Sommer kurzfristig die Kapelle verlassen hatte, musste schnell gehandelt werden. Viele glückliche Umstände führten dazu, dass Elmar Vögel als Interimsdirigent für das Jahreskonzert gewonnen werden konnte. Die Entscheidung Vögels, die Kapelle ab 2020 fest zu übernehmen, traf in Maria-Thann auf große Freude. Bei der Generalversammlung betonte Vögel, dass für ihn eine Musikkapelle als „Kulturträger im Ort“ eine wichtige Rolle spiele, was es zu fördern gelte. Bentele hieß ihn offiziell im Verein willkommen.

Als weitere personelle Veränderung musste sich der Verein von Fähnrich Rupert Kiechle verabschieden. 31 Jahre lang trug Kiechle bei jedem Wetter die Vereinsfahne vor der Musikkapelle, was insbesondere bei langen Umzügen viel Kraft erfordert. Bentele bedankte sich bei ihm für dieses jahrzehntelange Engagement und „dass er nie falsch abgebogen ist“. Ein neuer Fähnrich wird aktuell noch gesucht.

Für 15-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Angelika Lau, Andreas Groß, Maximilian Groß, Ann-Catrin Preis, Rebecca Schmalzl und Mira Woll.

Bürgermeister Uwe Giebl betonte den hohen Stellenwert der Kapellen in für die Gemeinde und ihr Zutun zum kulturellen Geschehen im Ort.