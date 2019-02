Eklat ums Feuerwehrhaus Maria-Thann

Läuft alles nach Plan, soll der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Maria-Thann im April beginnen. Für den Herbst 2020 rechnet der Hergatzer Bürgermeister Uwe Giebl dann mit der Fertigstellung. Vor diesem Hintergrund könnte Vorfreude herrschen bei den 36 aktiven Feuerwehrlern in Maria-Thann. Doch die sprechen angesichts der Pläne für den Neubau von einer „Krücke“. Und Giebl sorgte bei der Jahresversammlung der Feuerwehr für einen weiteren Eklat: Er hoffe, dass die Feuerwehr das Gebäude nach der Fertigstellung auch annimmt. Aber: „Es muss niemand nutzen. Die Feuerwehr ist ein Ehrenamt. Wer nicht umziehen will, muss seinen Kittel hängen lassen und austreten.“

Giebl stellte fest, dass die Kommune ein Feuerwehrhaus errichten lasse, das „den neuesten gesetzlichen Regelungen entspricht“. Neben der Feuerwehr seien auch die Regierung von Schwaben, Kreisbrandrat Friedhold Schneider und der bayerische kommunale Unfallverband in die Planung einbezogen worden. Die Gemeinde könne aber „nicht jeden Wunsch erfüllen“, beispielsweise jenen nach einem Jugendraum. Giebl bedauerte, dass sich Kommandant Fabian Schief und sein Stellvertreter Thomas Achberger aus der Planung zurückgezogen hatten. Die Forderung des Kreisbrandrates nach einer „großzügigen und zukunftsgerechten Planung“ wies Giebl zurück: „Er muss es ja nicht bezahlen.“ Der Bürgermeister schloss mit den Worten: „Wir bauen keinen Murks.“

Kommandant Schief hatte sich in seinem Jahresbericht zuvor zurückgehalten: „Es ist zum Feuerwehrhaus alles gesagt und der Gemeinde schriftlich mitgeteilt.“ Stattdessen stellte Schief die Arbeit der Mitglieder heraus: „Es ist irre, was Einzelne leisten.“ Für Schief gibt es in Maria-Thann „eine Feuerwehr wie aus dem Bilderbuch“.

Anwesend, aber nicht beteiligt

Giebls Worte wollte Schief jedoch nicht stehen lassen. Die Gemeinde sei auf die Vorschläge der Feuerwehr nicht eingegangen. Selbst die Regierung von Schwaben habe betont, dass ein größerer Schulungsraum sinnvoll sei. Insbesondere dessen Größe mit 40 Quadratmetern moniert die Feuerwehr. Aber auch die Positionierung der Toiletten und die Größe einer geplanten Galerie stoßen bei der Feuerwehr auf Unverständnis. Bei den Planungen sei die Wehr zwar lange anwesend gewesen, „wir wurden aber nicht beteiligt“, so Schief. Vielmehr habe sich „Willkür durchgesetzt.“

Bleibe der Ton so, wie von Giebl in der Versammlung angeschlagen, „dann haben Sie Ihr Ziel erreicht, dann haben Sie niemand mehr“, so Schief unter dem Applaus der Feuerwehrler. Der Ton sei „unterste Schublade“. Er könne als Kommandant nicht entscheiden, wer in das neue Feuerwehrhaus umzieht – „das kann jeder frei entscheiden.“

Martin Kiechle stellte im Anschluss den Antrag, dass der Feuerwehr-Verein seine Finanzmittel in den Anbau eines Schulungs- und Jugendraumes einbringen könne und die Kommune die notwendigen Anschlüsse für einen solchen Anbau einplanen sollte. Dazu Giebl: „Reichen Sie das bitte schriftlich ein. Der Gemeinderat wird darüber beraten und beschließen.“ Auf die Nachfrage, was mit dem alten Feuerwehrhaus werde, erklärte der Bürgermeister: „Das ist heute keine Bürgerversammlung. Ich stehe für Nachfragen nicht zur Verfügung.“

Der langjährige Kommandant Hans Müller erinnerte an die lange Vorgeschichte des Baus, den sein Vor-Vorgänger bereits vor 30 Jahren beantragt habe. Bereits vor fünf Jahren habe die Planung für einen Neubau auf dem Tisch gelegen: „Das wäre ein Feuerwehrhaus geworden.“ Damals sollten die Kosten für ein nahezu doppelt so großes Gebäude bei einer Million Euro liegen. Jetzt plane die Gemeinde eine „Krücke“ für über eine Million Euro. Und Müller fügte an: „Glückwunsch Gemeinderat, super hingebracht.“ Und nicht minder sarkastisch: „Sehr ermutigend, wenn ein Bürgermeister öffentlich sagt, dass jemand seinen Kittel hängen lassen soll, wenn er will.“

Kreisbrandinspektor Wolfgang Endres hatte den Bürgermeister in seinem Grußwort aufgefordert: „Sei stolz auf diese Feuerwehr.“