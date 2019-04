Eine Baustelle auf dem Friedhof

Wie eine Großbaustelle mutet derzeit die Wohmbrechtser Ortsmitte an. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der denkmalgeschützten Friedhofsmauer und der Straße „Am Kirchberg“ kommen laut Kämmerer Frank Achberger gut voran. Das Vorhaben gehört zu den großen Investitionen der Gemeinde in diesem Jahr.

Seit Jahren befindet sich die Friedhofsmauer in einem schlechten Zustand. Sie war nicht schön anzuschauen. Zudem war es um ihre Standfestigkeit schlecht bestellt. Deshalb musste sie statisch verbessert werden. In die Generalüberholung ist die Straße „Am Kirchberg“ einbezogen. Beide Vorhaben werden über die Dorferneuerung gefördert.

Mitte Januar haben die Sanierungsarbeiten begonnen und sollen bis Ende Mai fertiggestellt sein – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. In den kommenden Wochen werden Grob- und Feinputz aufgetragen, die Mauer erhält einen hellen Anstrich, der Sockel einen leicht abgesetzten hellen Grauton. Die nach innen abgeschrägte Mauer wird mit gerade geschnittenen, an den Ecken abgerundeten Biberschwanz-Ziegeln eingedeckt. Im südwestlichen Bereich der Friedhofsmauer wurde außerdem eine neue Treppe eingebaut.

Bei der Sanierung spielte Wasser eine große Rolle. Deshalb wurde unter anderem eine innenliegende Drainage zur besseren Entwässerung eingesetzt. In diese wird nun auch die Entwässerung des Kirchendaches angeschlossen. Dazu wird eine neue Leitung verlegt. Das Wasser wurde bislang durch die Friedhofsmauer in die Kirchbergstraße gelenkt. „Durch diesen kontrollierten Ablauf wird das gesamte Areal trockener“, so Kämmerer Achberger.

Ziegel zeigen nach innen

Dass dies nötig sein würde, hat sich laut Gemeinde erst im Zuge der Bauarbeiten herausgestellt. Ebenfalls neu: Früher waren die Biberschwanzziegel nach außen gerichtet, wodurch nur der obere Teil der Mauer abgedeckt und vor Nässe geschützt war. Der untere Teil der Mauer war dem Regen ausgesetzt. Die neuen Ziegeleindeckung zeigt nach innen und leitet somit das Regenwasser ebenfalls in die Drainage.

Eine große Herausforderung für die Handwerker sei der sensible Baugrund, weil die Gräber relativ dicht an der Mauer liegen, sagt Achberger. „Aber das wussten alle Beteiligten. Sie haben ihre Arbeiten sehr gut und mit viel Respekt geplant, die Gräber bei Bedarf geschützt und abgedeckt“, lobt der Verwaltungsmitarbeiter.

Der Wohmbrechtser Friedhof ist in den 1950er Jahren in den Besitz der Gemeinde übergegangen. Darum ist sie für die Sanierung der Mauer zuständig. Allein hierfür belaufen sich die Kosten auf 352 000 Euro. Rund 57 Prozent der Summe übernimmt der Freistaat Bayern über das Dorferneuerungsprogramm.

Nach vier Monaten sollen die Arbeiten spätestens Ende Mai abgeschlossen sein. Direkt danach wird der Feinbelag auf die Straße „Am Kirchberg“ aufgetragen. Frank Achberger spricht von „einer überschaubaren Zeit“. In einem nächsten Bauabschnitt sollen dann die im Friedhof gelegenen Mauern saniert werden.