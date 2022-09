Ein kleines Paradies des Glaubens

Auch Temperaturen unter zehn Grad können echte Pilgerinnen und Pilger nicht davon abhalten, sich anlässlich der Wallfahrt des katholischen Dekanats Lindau zu Fuß nach Maria-Thann zu begeben. Die Gläubigen von Hergensweiler und Weißensberg haben sich bereits um 6.30 Uhr auf den Weg gemacht. In den Kapellen von Unternützenbruck und Itzlings gab es jeweils einen kleinen Stopp für Gebete. „Man bekam beim Pilgern dieses Mal einen klaren Kopf und kam nicht ins Schwitzen“, sagte Daniel Wetzel lachend.

Der neue Dekanatsratsvorsitzende Roland Flachs erwähnte, dass bereits 1581 öffentlich eine Wallfahrt nach Maria-Thann erwähnt wurde. 1975 hat Dekan Alois Mößlang mit dem Dekanatsrat der Katholiken die Wallfahrt eingeführt, die jeweils am dritten Sonntag im September abgehalten wird. Sie findet bis heute ununterbrochen statt.

Pater Florian Kerschbaumer, seit September 2021 Direktor der Gebetsstätte Wigratzbad, hat in Konzelebration mit Dekan Ralph Gührer, Pfarrer Christian Lang, Pfarrer Martin Weber, Pater Manoj Kurjakose und Pater Korbinian die Heilige Messe gefeiert. In seiner eindringlichen Predigt sprach er von der Verwaltung der Dinge, die uns von Gott anvertraut sind.

Als Priester bemühe man sich, dass die Liebe des Herrn die Menschen erreicht. Die missionarische Tätigkeit erstreckt sich über die Betreuung der Menschen bis zu schweren Einsätzen in Ländern, die stark atheistisch sind. Schon der Apostel Paulus habe soziale Ungerechtigkeit angeprangert und die Menschen darauf hingewiesen, dass Gott keine der Taten vergisst. Das passe genau in die heutige Zeit. Damals wie heute werde alles zu Geld gemacht, selbst die Streu. Aber man könne nicht Gott und dem Mammon dienen.

Die Menschen müssten sich bewusst werden, dass sie hier nur vorübergehend Verwalter sind und sich die Frage stellen: Was ist wirklich meine Bestimmung? Wichtig sei, sich bewusst zu machen, was uns hier auf dieser Welt wirklich gehört. Wenn wir gehen, können wir nichts mitnehmen, nicht einmal den Leib. „Alles bleibt zurück, nur der Geist, die Seele nicht. In Wigratzbad gehen viele Menschen zum Beichten, was ein großer Segen ist“, erklärte er. Denn der Herr vergibt die Schuld ganz. „Dafür hat er uns den Erlöser gegeben, dass wir das ewige Leben haben.“

Dekan Gührer erklärte, dass die „Familie Mariens“ eine Bereicherung im Dekanat Lindau ist und immer wieder einspringt, wenn es brennt. Das sei eine große Hilfe. „Gebetet wurde in Maria-Thann schon immer, aber dadurch, dass ihr da seid, erfahren wir noch mehr Unterstützung“, meinte er an die Wallfahrerinnen und Wallfahrer gewandt. „Ihr helft uns, dass unser schönes Dekanat noch ein bisschen mehr zu dem Paradies wird, das es jetzt schon ein bisschen ist.“

Der Chor der Schwestern der Ordensgemeinschaft „Familie Mariens“ aus Wigratzbad umrahmte den Gottesdienst.