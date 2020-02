Christian Renn lädt zum Austausch über Themen ein

Der Hergatzer Bürgermeisterkandidat Christian Renn veranstaltet zu Themenblöcken folgende Termine:

Um den Bahnhof Hergatz geht es am 5. Februar, Beginn 16 Uhr, mit einer Ortsbegehung, ab 17 Uhr Diskussionsrunde bei der Firma Erdbau Lingg. Um „Fuß- und Radwege, Klima und Umwelt“ geht es am 8. Februar in Itzlings, Treffpunkt zur Ortsbegehung bei Stiefenhofer um 16.30 Uhr, ab 17 Uhr Diskussionsrunde. „Was braucht unser Dorf?“, ist Thema am 12. Februar ab 19 Uhr im Bürgerstüble Maria-Thann. „Was braucht unsere Jugend?“, heißt es am 15. Februar, die Ortsbegehung beginnt um 10 Uhr beim Rathaus, ab 11 Uhr Treffen im TSV-Heim am Sportplatz. „Bürgerbeteiligung und Ehrenamt“ werden am 7. März ab 18 Uhr im Gasthaus Tanne diskutiert. „Auf einen Kaffee!“ nennt Renn zwei Gesprächsrunden, bei denen er die Anliegen der Bürger erfahren möchte: am 9. Februar ab 15 Uhr im Bürgerstüble Maria-Thann und am 1. März ab 15 Uhr im Gasthaus Stiefenhofer Itzlings.