Bus beschädigt beim Überholen einen Traktor

Gleich zwei Fälle von Unfallflucht in Hergatz meldet die Polizei an diesem Wochenende. In einem Fall hat die Polizei viele Kilometer entfernt einen Reisebus gestoppt.

Ein Landwirt fuhr am Samstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Traktor und einem Ladewagen auf der Bundesstraße 12 in Richtung Eglofstal. Dabei wurde er von einem Reisebus mit Anhänger überholt. Beim Wiedereinscheren hielt der Reisebus nicht genug Abstand und berührte mit seinem Anhänger das linke Vorderrad des Traktors. Hierdurch entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der 57-jährige Fahrer des Reisebusses setzte seine Fahrt fort. Im Rahmen einer Fahndung hat eine Polizeistreife aus Baden-Württemberg den Bus bei Isny festgestellt und gestoppt. Die Lindenberger Polizei ermittelt jetzt, ob der Fahrer des Reisebusses mutwillig flüchtete oder den Zusammenstoß einfach nicht bemerkt hatte.

Bereits in der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter in der Lindenhofstraße in Hergatz-Schwarzenberg ein geparkter Ford beschädigt. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Täter mit einem Fahrrad auf den geparkten Wagen auffuhr und diesen hierdurch am Heck beschädigte. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Die Lindenberger Polizei bittet unter der Rufnummer 08381 / 92 01-0 um Zeugenhinweise.