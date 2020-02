Bürgermeisterkandidat Reinhold Lampater: „Es gibt immer verschiedene Lösungen“

In der Gemeinde Hergatz wird am 15. März ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Bewerber für die Nachfolge gibt es. Einer von ihnen ist Reinhhold Lampater. Im Gespräch mit Franziska Telser verrät der gebürtige Bad Waldseer welche Themen ihm besonders wichtig sind und wie künftig mehr Bürgernähe entstehen soll

Herr Lampater, was bewegt sie als gebürtiger Bad Waldseer für das Bürgermeisteramt in Hergatz zu kandidieren?

Ich habe in Hergatz meine neue Heimat gefunden. Schon in Bad Waldsee habe ich mich für die Kommunalpolitik interessiert. Auch über die Vereinsarbeit, die ich schon sehr lange mache. Auf die Idee Bürgermeister zu werden, kommt man natürlich nicht über Nacht. Ich bewerbe mich um dieses Amt, damit die Rahmenbedingungen in Hergatz besser werden. Das Stichwort ist Transparenz. Das kenne ich anders und das möchte ich ändern, sei es durch eine Bürgerfragestunde oder andere Instrumente. Ich möchte die Gemeinde weiter bringen und nicht nur sagen, dass ich mit dem Zustand unzufrieden bin. Dafür muss man aber auch die Verantwortung in die Hand nehmen und anpacken.

Neben dem Recht auf Information stehen aber auch die Bürger in der Pflicht sich zu informieren. Die öffentlichen Gemeinderatssitzungen sind allerdings oft schlecht besucht. Glauben Sie, dass es überhaupt einen Bedarf an mehr Bürgernähe in Hergatz gibt?

Sehr viele Themen werden im Gemeinderat nicht öffentlich behandelt, die durchaus öffentlich sein könnten. Von da her ist der Informationsgehalt im öffentlichen Teil oft sehr gering und daher resultiert auch ein Stück weit das Interesse. Wenn interessante Themen auf der Tagesordnung stehen, sind auch viele Bürger da, um sich zu informieren.

Auf welche Weise wollen Sie die Bürger erreichen?

Im Gemeinderat können sich die Bürger über die Entscheidungsfindung informieren. Zudem muss eine Entscheidung auch transportiert werden. Viel wichtiger ist aber, die Bürger teilhaben zulassen bevor man die Entscheidung trifft. Damit sie mitsprechen können und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Das ist immer der schlechteste Weg. Man sollte vielmehr eine Informationsveranstaltung zu den Themen anbieten, in den Dialog mit den Bürgern treten, dann das Ganze im Gemeinderat behandeln und publik machen.

Was ist Ihrer Meinung nach bisher falsch gelaufen bei der Kommunikation mit den Bürgern?

Zum Beispiel bei der Dorferneuerung hat wenig Bürgerbeteiligung stattgefunden, die jetzt gerade ein bisschen auflebt. Das Thema Bahnhofstraße ist hochgekocht. Da müsste ein Gespräch mit den Bürgern stattfinden. Das habe ich habe ganz klar bei meinem Vor-Ort-Termin festgestellt, dass die Leute dort erwarten, dass jemand mit ihnen spricht. Am Spielplatz in der Sonnenhalde ist es das Gleiche. Es ist eine Entscheidung getroffen worden, ohne das vorher irgendwie öffentlich zu machen.

Nehmen wir mal an Sie würden Bürgermeister in Hergatz werden, wo liegen neben der fehlenden Bürgerbeteiligung die größten Herausforderungen?

Es gibt schon noch ein paar dicke Bretter in Hergatz zu bohren. (lacht) Vieles hängt zusammen. Die Bahnhofsstraße ist ein schwieriges Thema mit vielen Beteiligten. Der Parkplatz hängt zusammen mit dem Durchstich und dem Steg großen Wohnbauprojekt. Der Das große Wohnbauprojekt Durchstich und der Steg - Da kann man nicht einfach sagen, dass man das eine oder das andere macht. Sondern es braucht ein Gesamtkonzept. Die Dorferneuerung ist auch eine riesige Geschichte, mit dem Bodenmüller-Haus, dem alten Pfarrhof und dem Dorfplatz. Das sind alles alte Gebäude, die nicht mehr isoliert betrachtet werden dürfen. Auch da ist Bürgerbeteiligung wichtig.

Welches Thema würden Sie als erstes angehen?

Die Bahnhofstraße ist aktuell. Da hat man keine Zeit mehr und muss sofort schauen, wie man das macht. Dann ist die Dorferneuerung jetzt angeschoben worden, da muss man natürlich schauen, dass das nicht einschläft, sondern weitergeht.

Hergatz ist eine eher kleine Gemeinde, die Anfang der 2000er beinahe zahlungsunfähig gewesen ist. Wie stemmt man diese Projekte?

Die Finanzen sind immer ein Thema. Ab dem kommenden Jahr wird die Lage wegen der Feuerwehrhäuser, die dringend gemacht werden müssen, ein bisschen angespannt sein. Da muss man schauen, wo die Gelder herkommen und entsprechende Zuschüsse beantragen. Das muss allerdings dem Bürger auch vermittelt werden, wenn der Gang zur Bank unausweichlich ist. Da muss man auch über seinen Schatten springen und sagen, wir nehmen einen Kredit auf.

Wie sehen Sie denn das Thema neue Gewerbeflächen? Also neue Firmen anzusiedeln, die Steuern zahlen. Ist das auch eine Möglichkeit?

Natürlich kann die Gemeinde auch durch Gewerbe finanzielle Mittel generieren. Das muss man allerdings mit Vorsicht genießen. Vor allem ist die Nachfrage nicht mehr so stark. Ein großflächiges Gewerbegebiet auszuweisen, kostet viel Geld und wenn das brach liegt, ist auch niemanden geholfen. Außerdem wird anderen Land weggenommen. Das ist das gleiche beim Wohnbau. Ich bin nicht dagegen, aber eben nur in Maßen, denn unsere Flächen sind begrenzt.

Könnten Sie sich beim Stichwort Gewerbe auch eine Zusammenarbeit mit der Stadt Wangen vorstellen?

Auf jeden Fall. Das würde ich mit allen Nachbargemeinden anstreben. Schwarzenberg und Wangen sind ja schon fast aneinander gewachsen sozusagen, man merkt gar nicht, dass dort ein anderer Ort beginnt. Von dem her ist eine gute Zusammenarbeit mit Wangen fast ein Muss.

Was sind drei Worte, die ihnen zu Hergatz einfallen?

Es ist eine nette Gemeinde, mit viel Potenzial und einer schönen Landschaft.

Und was wäre eine typische Politikervokabel, die Sie nie sagen würden?

Alternativlos. Es gibt immer verschiedene Lösungen. Das ist auch ein Beitrag zur Transparenz, dass der Bürger sich bevor eine Entscheidung fällt, ein Bild machen kann und man sich nicht intern einfach für eine Lösung entscheidet.

Wir haben jetzt viel über Wohmbrechts gesprochen. Wo sehen Sie denn in Itzlings und Maria-Thann Handlungsbedarf?

Ein Punkt in Maria-Thann ist die Anbindung an Wohmbrechts, die zwar schon zum Teil besteht, aber noch eine Lücke hat. Zudem könnte ich mir in diesem Ortsteil gut eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle vorstellen. Und der zweite Spielplatz dort ist überhaupt nicht einladend, die Geräte benötigen dringend eine Auffrischung. Außerdem sollte das Bürgerstüble unbedingt erhalten werden. Auch die Nahversorgung ist ein Thema in Maria-Thann. Es gibt schon einzelen Angebote die man miteinander verbinden/ergänzen könnte. Ebenfalls könnte ich mir eine Besenwirtschaft mit einem kleinen Laden vorstellen.

Itzlings dagegen hat ein Problem mit Verkehr. Das fängt schon um fünf Uhr morgens an. Da geht eine Querspange durch, die ich für problematisch halte, weil sie den Ort zerschneidet. Da sollte zumindest für eine Verkehrsberuhigung gesorgt sein.

Der Startschuss für die Dorferneuerung ist bereits vor 30 Jahren gefallen. Das ist ein sehr langer Zeitraum, in dem wenig passiert ist. Wie wollen Sie künftig Themen in Hergatz schneller angehen?

Wenn man etwas will, muss man sich regen. Warten bis einem etwas in den Schoss fällt, ist der falsche Weg. Es ist in der Vergangenheit häufiger vorgekommen, dass erst etwas gemacht wurde, wenn jemand wieder und wieder nachgefragt hat. Wenn man dagegen die Themen aktiv angreift und mit Herzblut dahinter steht, beschleunigen sich die Dinge ganz allein. Das ist natürlich auch mehr Arbeit als nur ein Verwalter zu sein.