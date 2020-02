Bürgermeisterkandidat Christian Renn im Interview: „Hergatz kann mehr“

Christian Renn ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Aufgewachsen ist er in Langenargen. Seit rund 20 Jahren wohnt der selbständige Diplom-Betriebswirt in Hergatz. Über sein Engagement in der Gemeindeentwicklung ist er letzendlich in den Gemeinderat gekommen. Gewählt wurde er in das Gremium im Jahr 2014 und eineinhalb Jahre später wurde Renn Dritter Bürgermeister. Unter anderem engagiert sich Renn im Vorstand der Gemeindeentwicklung und in der Initiative „Kommunales Know-how für Nahost“. (tel)