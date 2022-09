Autofahrerin prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Donnerstagmittag eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 32 auf Hergatzer Gebiet. Dies berichtet die Polizei in Kempten.

Demnach war die Frau gegen 13 Uhr zwischen Schwarzensee und Schwarzenberg in der Nähe der Stadt Wangen unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Während der Bergungsarbeiten kam es auf der B32 in beide Richtungen zu Verkehrsbehinderungen.