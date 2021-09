Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten und 6000 Euro Schaden ist es am frühen Montagmorgen auf der B32 in Richtung Wangen bei Hergatz gekommen. Als ein Autofahrer nach links in Richtung Schwarzensee abbiegen wollte, bemerkte der hinter ihm Fahrende zu spät. Es kam deshalb zum Zusammenstoß, wobei der abbiegende Autofahrer leicht verletzt wurde. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.