Ampel in Schwarzenberg wird gebaut

In der Ortsdurchfahrt von Schwarzenberg beginnt das Staatliche Bauamt in Kempten am Montag, 18. Juli, beginnt das Staatliche Bauamt Kempten mit dem Bau einer Fußgängerampel.

Die Ampelanlage wird laut Mitteilung des Amtes auf Wunsch der Anwohner und der Gemeinde errichtet und soll vor allem den Schulkindern die sichere Überquerung der vielbefahrenen Kreisstraße ermöglichen. Sie wird an der Kreuzung Mauthaustraße/Lindenhofstraße entstehen.

Obwohl der Großteil der Arbeiten in den Gehwegbereichen stattfindet, ist es auf Grund der geringen Fahrbahnbreite von 5,50 Metern notwendig, die Kreisstraße für die Bauarbeiten voll zu sperren. Lediglich die Schulbusse dürfen trotz Vollsperrung die Baustelle passieren.

Die Anwohner zwischen der B32 und dem Haus Nummer 21 können von Wangen aus zu ihren Grundstücken zufahren. Alle anderen Anwohner erreichen ihre Grundstücke nur aus Richtung Wohmbrechts. Die Umleitung des Verkehrs aus Richtung Wangen erfolgt über die B32 nach Hergatz und weiter über die B12 nach Wohmbrechts. Die Umleitung aus Richtung Wohmbrechts erfolgt entsprechend umgekehrt, teilt das Amt mit.