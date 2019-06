Ahorn, Eichen und Eschen

Aktivisten von Fridays for Future Wangen haben, wie sie selbst mitteilen, am Sonntagnachmittag bei einem Hof in Möllen bei Wohmbrechts Bäume gepflanzt. Insgesamt Seien es zehn Laubbäume gewesen, darunter Ahorn und Feldahorn, Eichen, Eschen und Ebereschen und einen Walnussbaum. Die Bäume kommen aus einer kleinen hofeigenen Baumschule, heißt es weiter. Nur der Walnussbaum wurde gekauft. In ein paar Wochen werde die Aktivisten vermutlich nochmal Bäume pflanzen, auch etwas größere, heißt es. Foto: Fridays for Future Wangen